Region Hartha: Jurist wehrt sich gegen Amtsgerichts-Urteil

Hartha

Betrug – diesem Tatvorwurf sah sich ein Jurist aus der Region Hartha ausgesetzt. In erster Instanz hatte ihn das Schöffengericht am Amtsgericht Döbeln deswegen verurteilt. Sieben Monate Haft mit Bewährung gab es, weil das Gericht als erwiesen ansah, dass der ehemalige Rechtsanwalt bei seiner Einstellung bei einer Behörde wichtige Details verschwiegen habe. Gegen ihn lief ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue. Da ihn die Behörde mit Wissen darüber gar nicht hätte einstellen dürfen, habe er sein Gehalt zu Unrecht bezogen, dies durch Täuschung erlangt. Er habe sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil von rund 28 000 Euro verschafft. „Das ist ein schmaler Grat. Eigentlich sollen Sie eine neue Stelle antreten können, aber in diesem Fall greift das Recht zur Lüge nicht“, sagte Richterin Karin Fahlberg, die Vorsitzende des Schöffengerichts, als sie dessen Urteil begründete. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung des Wertersatzes an, der Jurist sollte die 28 000 Euro zurückzahlen.

Die Verteidigung argumentierte damals: „Vorstrafen oder das schwebende Ermittlungsverfahren berühren nicht die Einstellung des Angeklagten“. Außerdem soll die geleistete Arbeit dem Entgelt entsprochen haben.“ Zudem führte sie aus, dass die Prüfung der Unterlagen des Harthaers nur drei Minuten gedauert habe und die damit beauftragte Behördenmitarbeiterin den Sachverhalt gar nicht überschauen konnte.

Anzeige

Im Landgericht Chemnitz war der ehemalige Anwalt nun mit seiner Berufung erfolgreich, die er gegen das Döbelner Urteil eingelegt hatte. „1. Auf die Berufung des Angeklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Döbeln – Schöffengericht – aufgehoben. 2. Der Angeklagte wird freigesprochen. 3. Die Berufung der Staatsanwaltschaft wird als unbegründet verworfen. 4. Die Kosten des Verfahrens sowie die dem Angeklagten hierdurch entstandenen notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse“, informiert Richterin Marika Lang, Pressesprecherin des Landgerichtes Chemnitz, über den Ausgang der Verhandlung vor der 8. Kleinen Strafkammer.

Von Dirk Wurzel