Region Kriebstein: Eichensäger soll Bußgeld zahlen

In Lauenhain kreischten die Kettensägen oft. Zum Beispiel, wenn die Holzbildhauer dort ihre Skulpturen für die Aktion „Kunst am Wasser“ gestalten. Was ein 41-Jähriger am 19. Februar 2019 am Kriebsteinsee veranstaltete, war aber keine Kunst. Drei Eichen fielen unter der Kettensäge. Eine zählt dabei doppelt, weil sie zwei Stämme hatte.

Aus Panik gehandelt?

„Das war zur Gefahrenabwehr“, sagte der Eichensäger. Er habe angenommen, dass die Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen und auf den Wanderweg stürzen, der am Grundstück vorbei führt. „Ich habe aus Panik gehandelt“, sagte der Mann im Amtsgericht Döbeln. Dort verhandelte Richter Janko Ehrlich den Einspruch gegen ein Bußgeld, das die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen gegen den 41-Jährigen verhangen hatte. In Summe sollte er 1220 Euro wegen einer Ordnungswidrigkeit (Owi) nach Bundesnaturschutzgesetz zahlen. Denn die Bäume standen im Landschaftsschutzgebiet ( LSG) Kriebstein.

Anwalt für Freispruch

Aber für Rechtsanwalt Bernd Näkel, der den Bußgeld-Betroffenen verteidigte, gab es gleich zwei Gründe, Freispruch zu beantragen. „Durch die Schneelast hatte sich die Gefahr zugespitzt, dass die Bäume auf einen öffentlichen Weg stürzen. Außerdem ist die Geldbuße willkürlich festgesetzt, sie ist zu unbestimmt. Wegen dieses Verstoßes gegen den Bestimmtheitsgrundsatz ist das keine wirksame Sanktion.“ Hilfsweise, also für den Fall, dass der Richter seinen Mandanten verurteilen sollte, beantragte Rechtsanwalt Näkel ein geringeres Bußgeld.

Fichten sind billiger

Eine Sachbearbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde hatte zuvor dem Gericht erläutert, wie sie das Bußgeld für illegale Baumfällungen im LSG festsetzt. Nach ihren Worten ist zum einen die Schutzzone maßgeblich für die Höhe. Die Skala reicht von eins bis vier. Zone eins genießt einen relativ schwachen Schutz, Zone vier einen recht strengen. Die Eichen fielen in Zone vier. Zum anderen wirkt sich die Baumart auf die Höhe des Bußgeldes aus. Weniger wertvolle Bäume – etwa Fichten – kosten weniger, wertvolle Bäume wie Eichen, mehr. „Beispielsweise kostet eine Fichte in Zone eins 50 Euro, in Zone vier aber 200 Euro“, verdeutlichte die Zeugin am Beispiel. Als Rechtsgrundlage nannte die Zeugin den Bußgeldkatalog, den der Freistaat Sachsen dazu erlassen hat. Demzufolge können die Verwaltungsbehörden pro illegal gefälltem Baum Bußgeld zwischen 50 Euro und 5000 Euro verhängen.

Richter spricht Urteil

„Sie haben sich die Ärmel hochgekrempelt und die Bäume umgehauen“, sagte Richter Ehrlich, der den Einspruch des Betroffenen relativ gnadenlos handhabte. Wegen der Owi nach Bundesnaturschutzgesetz verurteilte er den 41-Jährigen zu 1220 Euro Bußgeld. Dass Eichen Tiefwurzler sind und nicht so leicht umfallen, weiß auch der Richter. Trotz des Zweifels daran nahm er zugunsten des Betroffenen an, dass dieser glaubte zur Gefahrenabwehr zu handeln. Allerdings könne man nicht einfach losschlagen und die „Bäume umhauen“. Hätte sich der 41-Jährige vorm Griff zur Fällwerkzeug mal mit den zuständigen Behörden abgesprochen, vielleicht sogar eine Ersatzpflanzung angeboten, wäre ihm womöglich viel Ärger erspart geblieben.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Betroffener und Verwaltungsbehörde können es mit der Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht anfechten.

Von Dirk Wurzel