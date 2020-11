Region Waldheim: Hanfbauern atmen auf

Region Waldheim

Die Sorgenfalten glätten sich. Diese trugen die Hanfbauern im Sommer auf der Stirn. Die Europäische Kommission hatte damals das Cannabidiol (CBD) als Suchtstoff eingestuft. Das schränkte die angedachte Vermarktung als Nahrungsergänzungsmittel ein. Allerdings sieht der Europäische Gerichtshof das CBD nicht als Suchtstoff.

„Unsere letzte Ernte wurde zu Tierfutter für Hund, Katze und Pferd verarbeitet“, sagt Dr. Heinz Schönleber. Der Littdorfer Landwirt gilt als Hanfpionier in der Region. Auch um Waldheim hat er Cannabis sativa in Kooperation mit den dortigen Bauern angebaut. So zum Beispiel mit dem Agrarbetrieb Susan Braune und der Agrargenossenschaft Knobelsdorf. „Das ist auch wieder geplant. Wir werden im nächsten Jahr auf überschaubarer Fläche Hanf anbauen“, sagt Dr. Schönleber. Der Nutzhanf enthält das psychoaktive Tetrahydrocannabinol (THC) nur in homöopathischen Dosen, also so gut wie nicht. Darum ist der Anbau auch erlaubt.

Susan Braune würde auch wieder gemeinsam mit Dr. Schönleber Hanf anbauen auf ihren Grünlichtenberger Schlägen. Sie schätzt Cannabis sativa als gute Vorfrucht für Weizen und anderes Getreide. Hanf ist relativ anspruchslos. Mit der Trockenheit kommen die Pflanzen anscheinend gut klar. Mineralischen Dünger und Pflanzenschutzmittel können sich die Hanfbauern auch sparen, die robusten Pflanzen wachsen ohne sie hervorragend. Interessant ist Hanf aber auch als Faserpflanze. Dr. Schönleber kooperiert dazu mit drei Forschungsprogrammen.

Und wie kam es nun, dass der EuGH das CBD nicht als Suchtstoff einstuft? Er war sozusagen letzte Instanz zweier in Frankreich strafrechtlich verurteilter Männer. Sie hatten Elektrozigaretten mit CBD-haltigen Inhaltsstoffen vermarktet. Das CBD stammte aus Tschechien, wo es aus der gesamten Pflanze gewonnen wurde. In Frankreich darf es aber nur aus Samen und Fasern der Pflanze hergestellt werden. „Das mit dem Fall beschäftigte Berufungsgericht wollte vom EuGH wissen, ob die französischen Regelungen mit dem Unionsrecht vereinbar sind“, berichtet die „Legal Tribune Online“ – eine fachspezifische Internetzeitung für juristische Themen – über den Fall. Laut EuGH ist CBD kein Suchtstoff, weshalb die Bestimmungen über den freien Warenverkehr innerhalb der Union anwendbar seien

Von Dirk Wurzel