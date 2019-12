Regional und Frisch: Harthaer Gymnasium mit neuem Mittagsangebot

Hartha

Frischer soll es sein, und gesund natürlich auch: das neue Mittagsangebot am Martin-Luther-Gymnasium (MLG) in Hartha. Am Dienstag war es soweit. Nach einem Monat Umbauphase öffnete die Mensa am MLG wieder die Türen für die hungrigen Schüler. Für die Direktorin, Heike Geißler, war die Suche nach einem neuen Essensanbieter einer ihrer ersten Aufgaben als neue Schulleiterin. Der Vertrag mit dem vorherigen Anbieter lief aus. Nun sorgt die Dienstleistungs und Service GmbH (DLS) aus Radeberg für das Schulessen.

Mitspracherecht für alle Beteiligten

Zunächst hieß das allerdings Anträge ausfüllen für den Schulträger, dem Landkreis Mittelsachsen. Das Angebot wurde ausgeschrieben. Vier Bewerber gab es, von denen zwei für das Gymnasium in Frage kamen, erklärt Heike Geißler. „Wir haben dann beide Anbieter besucht und dort das Essen getestet. Bei einen Elternabend vorher haben wir uns ein Meinungsbild verschafft, was die Eltern gerne hätten. Das waren zum Beispiel Fragen nach Regionalität und Preis.“

Bei der Frage, wer letztendlich zukünftig das Essen anbieten soll, hatten auch die Schüler Mitspracherecht. Einer davon ist der Schülersprecher des MLG, Laurenz Huber. Er gehört zu der Schülerdelegation, die zusammen mit den Eltern, Lehrern und dem Träger letztlich die Entscheidung für die DLS getroffen hat. „Das Probeessen hat uns jedenfalls schon echt richtig gut geschmeckt. Und ich habe von einigen gehört, die vorher nicht hier gegessen haben, dass sie es jetzt ausprobieren wollen.“

Längere Pausenzeiten am MLG

Mit dem neuen Anbieter kam allerdings auch organisatorisch einiges an Änderungen am MLG einher. „Wir mussten jetzt die Pausenzeiten ändern. Statt 30 Minuten Mittagspause sind es nun 45 Minuten. Dafür haben wir andere Pausen etwas verkürzt und fünf Minuten nach hinten verlängert“, erklärt Geißler. Für die Schüler und Eltern ist es jedoch einfacher geworden. „Wir haben jetzt eine App, da können wir sehen, was es zu Essen gibt und das auch buchen. Und wenn wir krank sind, kann man das auch wieder rausnehmen und muss es nicht bezahlen“, erklärt Laurenz. Bezahlt wird mit einem Chip, der von den Eltern mit frei wählbaren Summen aufgeladen werden können.

Das „ Cook & Chill“-Prinzip

Insgesamt ist das Essen etwas teurer geworden, dafür aber auch die Qualität entsprechend gut. „Beim Probeessen gab es unter anderem auch Kartoffelstampf. Der ist auch noch aus echten Kartoffeln und nicht nur aus Pulver“, nennt Geißler ein Beispiel. Im täglichen Angebot der DLS finden sich nun immer drei Hauptspeisen, dazu diverses Gemüse, Salate und Desserts. Eine davon ist vegetarisch, eine ist immer Pasta. Das System basiert auf dem sogenannten „ Cook & Chill“-Prinzip: Speisen werden nach dem Zubereiten schockgekühlt und am Ort des Verzehrs erhitzt und fertig zubereitet. Dafür sind vier Mitarbeiter zuständig, die aus der Region Hartha stammen und von der DLS neu angestellt wurden.

Geißler wünscht sich, das möglichst viele Schüler das neue Angebot nutzen. Warme Mahlzeiten sind wichtig, die Schule ginge ja auch bis in den Nachmittag hinein, manche sind danach noch lange mit dem Bus unterwegs. Am Dienstag reihten sich die Schüler immerhin schon bis ins Treppenhaus hinein, um das neue Angebot zu testen.

Von Vanessa Gregor