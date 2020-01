Mittelsachsen

Zu Beginn eines jeden Jahres wühlen sich die Mitarbeitenden der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf der Suche nach besonders kuriosen Meldungen des vergangenen Jahres durch ihr Archiv. Auch in der Region Döbeln sind die Beamten in 2019 mit Einsätzen konfrontiert worden, die so nicht jeden Tag vorkommen.

„Auch wenn sich einige der hier geschilderten Einsätze bei der Überprüfung als völlig harmlos herausstellten oder gänzlich anders als in der Erstmeldung geschildert, sollte niemand zögern, ungewöhnliche und verdächtige Beobachtungen der Polizei mitzuteilen“, betonen die Beamten jedoch.

Hier eine Auswahl von skurrilen Meldungen aus dem Alt- sowie Landkreis:

Region Döbeln

Im Juni waren eine Stunde vor Mitternacht einer Busfahrerin mehrere Personen mit Taschenlampen vor einem Geschäft in Döbeln aufgefallen. Die alarmierten Beamten trafen vor Ort aber nicht wie vermutet auf Einbrecher. Vielmehr hatte der Geschäftsinhaber die Blumen im Außenbereich gegossen und dabei eine Stirnlampe aufgesetzt.

Zur Mittagsstunde hatte sich im September in Geringswalde ein Mann mit Hammer und Meißel an einem Automaten zu schaffen gemacht. Im Grundsatz bestätigte sich den Polizisten vor Ort der Sachverhalt. Der vermeintliche Missetäter war jedoch der Eigentümer des Hauses, an dessen Wand sich ein betagter Kaugummispender befand. Er wollte die Fassade streichen lassen und deshalb sollte der Automat weichen.

Wegen einer Ruhestörung durch Möbelrücken waren Beamte im Januar in einer Wohnung in Döbeln im Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass drei Damen Karten gespielt hatten. Welches aufregende Spiel jedoch zu derartigen Geräuschen geführt hatte, ist leider nicht bekannt.

Schüsse in einer Gartenanlage wurden der Polizei in einer Nacht Anfang Januar ebenfalls in Döbeln gemeldet. Und tatsächlich hatte sich der Hinweisgeber nicht verhört. Doch es waren keine echten Schüsse gefallen. In einer Parzelle hatten mehrere junge Leute mit einer Musikanlage übermäßig laut das Laden und Abfeuern einer Waffe abgespielt. Dass so etwas einen Polizeieinsatz auslösen kann, war ihnen offenbar nicht bewusst.

Ohne Hilfe der Polizei schaffte es der Rehbock nicht aus einem Pool in Gärtitz. Quelle: privat

Ein Reh im Pool ließ die Polizei im Juli im Döbelner Ortsteil Gärtitz zum Einsatz kommen. Da das Tier von selbst den Beckenrand nicht erklimmen konnte, lieh sich einer der Polizisten eine Badehose, sprang ins Wasser und brachte das Reh an Land. Unverletzt suchte es sofort das Weite.

Landkreis Mittelsachsen

Zunächst klang es eher nach einem Dieb, als der Polizei im August in Freiberg zu nachtschlafender Zeit ein verdächtiges Autos mit einem Mann und rotem Licht gemeldet wurde. Zwischenzeitlich verschwunden, tauchten Auto und Fahrer gut eine Stunde später erneut an besagtem Ort auf. Bei der polizeilichen Prüfung trat dann der tierische Aspekt zu Tage. Der Mann beobachtete Fledermäuse.

Polizeihund für ein paar Stunden – dies erfüllte sich, wenn auch unfreiwillig, für den zwölfjährigen Labrador Aron im Freiberger Polizeirevier. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte sich am späten Abend ein Bürger per Notruf bei den Kollegen gemeldet, weil ihm in Hirschfeld ein ausgewachsener Labrador zugelaufen war. Durch die eingesetzten Beamten konnte in der Nacht nicht ermittelt werden, wem der ausgesprochen folgsame und freundliche Hund gehören könnte. Auch in den benachbarten Polizeirevieren wurde kein Hund vermisst. Eine Übergabe des Hundes an ein Tierheim scheiterte ebenfalls. Somit wurde der Hund erstmal mit zur Dienststelle genommen und von den Kollegen mit dem Nötigsten versorgt. Auch das regelmäßige „Gassi gehen“ wurde organisiert. Am darauffolgenden Tag gestaltete sich die Suche nach dem Besitzer weiter schwierig. In der zuständigen Gemeindeverwaltung war zwischen den Jahren niemand erreichbar. Nach einigen Telefonaten gelang es schließlich, eine Tierärztin zu finden, die den beim Labrador implantierten Chip auslesen konnte. Glücklicherweise war der Hund bei einem Tierschutzverein registriert. So konnte das Herrchen dann doch noch erreicht und Aron nach gut zwölfstündiger „Dienstzeit“ im Polizeirevier an ihn übergeben werden. Arons Besitzer war glücklich, seinen Hund wieder zu haben. Er hatte schon vergebens in ganz Hirschfeld nach ihm gesucht.

Von ap/DAZ