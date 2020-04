Reif für den Gaumen: Erster Single Malt aus Marbach

Marbach

Eric Brabant ist zufrieden mit dem, was da reichlich drei Jahre lang in einem alten Sherry-Fass in seiner kleinen Feinbrand-Manufaktur in der Marbacher Rosentalstraße gereift ist: Es ist der erste Rose-Valley-Whisky, und der kann seit Anfang April gekauft werden. Knapp 550 Liter sind in 921 Flaschen gelandet.

Die ersten 300 Liter hat er in Fassstärke abgefüllt, für Whiskyclubs und Sammler beispielsweise, die das pure Destillat wünschen. 56,5 Volumenprozent Alkohol hat diese Abfüllung. Den Rest aus dem Fass hat er mit Wasser abgerundet, so dass noch 54,2 Volumenprozent verlieben sind. Gereift ist der erste Marbacher Whisky in einem Sherry-Fass von Pedro Ximénez aus Spanien. „Das ist einer der süßesten Sherrys, die es gibt.“ Die nächsten Abfüllungen werden anders schmecken, weil sie in anderen Fässern lagern. „Man muss viel probieren“, sagt Eric Brabant.

Anzeige

Lange gereift: Drei Jahre und ein Tag mindestens muss ein Destillat im Fass liegen, damit es sich Whisky nennen darf. Quelle: Fotograf Sven Bartsch

Weitere LVZ+ Artikel

Arbeit vor allem mit regionalen Rohstoffen

In der kleinen Brennerei steckt alles, was Eric Brabant hat. Vor drei Jahren, als er den ersten Whisky ins Fass brachte, hatte er gerade begonnen, sein Hobby intensiver zu betreiben. Mit Obstbränden, Absinth und Kräuterlikören hat er angefangen. Inzwischen ist die Angebotspalette um ein Vielfaches größer. Immer wieder probiert Eric Brabant Neues aus, arbeitet dabei in erster Linie mit regionalen Rohstoffen. Irgendwann will der Tischler mit eigener Laden- und Objektbau-Firma das Hobby zum Beruf machen nur noch von seiner Destille leben.

Er ist auf einem guten Weg, wie er sagt. Langsam fängt die Feinbrand-Manufaktur an, richtig gut zu laufen. „In den ersten Jahren investiert man nur. Jetzt kommt auch mal Geld rein“, sagt er. Gerade der Whisky ist ein Vorschussgeschäft. Den ersten Whisky jetzt aus dem Fass zu holen, war auch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Drei Jahre und einen Tag, heißt es, muss ein Destillat lagern, damit er sich überhaupt Whisky nennen darf.

Der Whisky ist das Zugpferd in Eric Brabants kleiner Manufaktur. Quelle: Fotograf Sven Bartsch

Ein Fass für bis zu 2 000 Euro

Diese Zeit hat Eric Brabant natürlich eingehalten. Ein zweites Fass, in dem früher Jamaica-Rum lagerte, sei rein rechnerisch auch fertig. „Aber der bleibt noch ein bisschen länger drin“, sagt er. Zukünftig werden jedes Jahr zwei bis drei Fässer seines Single Malt Whisky (so nennt man Whisky, der nur aus einer einzigen Brennerei stammt und der aus reinem Gerstenmalz hergestellt ist) abgefüllt werden. Derzeit lagern knapp 4.000 Liter in Fasstärke in der Rosentalstraße. Die Fässer liegen absichtlich direkt in der Brennerei, um die natürlichen Temperaturschwankungen in den Räumen auszunutzen. „So arbeitet das Holz der Fässer stärker und der Whiskey nimmt noch mehr vom jeweiligen Fassaroma auf.“

Jedes Fass kostet übrigens zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Da ist eine Anschlussnutzung sinnvoll. Im Sherry-Fass, in dem der erste Whisky gereift ist, lagert jetzt schon wieder etwas Neues. Ein Honigbrand, für den Eric Brabant eine halbe Tonne Honig von regionalen Imkern angesetzt hat. Erst seit ein paar Jahren ist Honig überhaupt zum Brennen zugelassen. Für den Marbacher ist es eines von vielen Experimenten. Weil er sich auch an Rum versuchen wollte, Zuckerrohr – auf dem dieser basiert – nun aber gar nicht regional ist, ist er im nächsten Schritt auf Honig gekommen.

Quelle: Fotograf Sven Bartsch

Investition zahlen sich langsam aus

In ein paar Wochen soll die Brennerei um einen kleinen Anbau erweitert werden. „Mir fehlt noch Kapazität für das Lager.“ Das Geschäft ist ins Rollen gekommen. Eric Brabant hat in letzter Zeit viel investiert in Werbung und er verkauft auf verschiedenen Plattformen. Inzwischen verlassen täglich Produkte die Destille in der Rosentalstraße, der Whisky ist das Zugpferd. Und seit die Corona bedingten Ausgangsbeschränkungen gelockert sind, kommen auch vermehrt Leute direkt in die Brennerei, trotz der abgelegenen Lage. „Selbst während der Beschränkungen“, erzählt Eric Brabant schmunzelnd von einer Episode: „Ein Ehepaar hat extra bei der Polizei nachgefragt, ob es erlaubt sei, bei uns einzukaufen.“ Es war erlaubt – weil Alkohol zu den Genuss- und Lebensmitteln zählt.

Von Manuela Engelmann-Bunk