Reisebüros der Region bangen mit ihren Kunden

Region Döbeln

In den Reisebüros der Region Döbeln war am Dienstag zum Teil der Teufel los. Verunsicherte Kunden vor Ort und am Telefon. Die Pleite des Reiseriesen Thomas Cook zieht auch hierzulande Kreise. „Wir können nicht viel sagen. Nur dass wir derzeit ziemlich gestresst sind, weil unsere Kundschaft natürlich viele Fragen hat. Doch uns fehlen auch noch die Antworten“, heißt es im Reiseservice May in Hartha.

„Wir müssen abwarten, was Thomas Cook weiter veröffentlicht. Wir haben bisher auch nur die Insolvenz mitbekommen und bitten unsere Kunden um Geduld. Wenn wir wissen, wie es weitergeht, können wir mehr sagen. Wir haben das große Glück, dass nicht so viele von unseren Kunden davon betroffen sind. Viele andere Reisebüros hat es härter getroffen. Es ist ein schwarzer Tag in der Touristik.“ So das Statement im Reisebüro Zur Alten Bäckerei in Leisnig.

„Es sind auch einige Kunden von uns betroffen. Natürlich sind wir so gut wir können für diese Kunden da. Es gibt aber noch viele Fragen, auf die wir auch noch keine Antwort haben“, sagt Irene Johnke, Inhaberin vom Reisebüro Topp Tours in Döbeln. Sie weiß nur, dass alle Reisen der deutschen Thomas-Cook-Töchter Neckermann-Reisen, Bucher, Öger und Air Marin mit Abflügen bis Donnerstag nicht starten können. Da die deutschen Töchter des britischen Reisekonzern selbst noch nicht insolvent sind, hofft sie dass es für diese Unternehmen noch Lösungen gibt. Die Hotlines und Server der Anbieter sind derzeit nicht erreichbar. Irene Johnke spricht mit den Betroffenen und sagt, dass man im Moment nur Abwarten könne. Sie weiß um die Not und davon, dass die Kunden für ihren Urlaub gespart haben.

Von Thomas Sparrer und Nicole Grziwa