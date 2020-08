Region Döbeln

Seit Tagen steigen deutschlandweit wieder die Corona-Fallzahlen - Vorsicht ist geboten. Auch Mittelsachsen bleibt von diesem Trend nicht verschont. Seit letzter Woche verzeichnet das Landratsamt neun Neuinfektionen, so viel wie seit Mitte Juni nicht mehr. Es gab sogar mehrere Wochen in Folge gar keine neuen Ansteckungsfälle.

Bereitschaft zum Masketragen scheint zu sinken

Doch während die Zahl der Fälle weiter nach oben klettert, sinkt augenscheinlich die Bereitschaft der Bürger, sich ordentlich zu schützen. Wer dieser Tage etwa im Zug von Döbeln nach Grimma oder Leipzig unterwegs ist, trifft zahlreiche Fahrgäste ohne Mund- und Nasenschutz an. Dem Landratsamt Mittelsachsen liegen bereits 235 Anzeigen vor, bei denen Corona-Vorschriften missachtet wurden, wie es der DAZ auf Anfrage mitgeteilt wurde. Nach Aussagen von Landratsamtssprecher André Kaiser wurden 39 Bußgeldbescheide und 103 Verwarnungen mit Verwarngeld erlassen.

Durchsetzung der Maskenpflicht wird problematisch

Nun sieht sich die sächsische Landesregierung zum Handeln gezwungen. Ab dem 1. September tritt eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Wer sich in öffentlichen Gebäuden und dem Nahverkehr nicht an die Maskenpflicht hält, wird mit einem Bußgeld von 60 Euro belegt - wer nicht hören will, muss fühlen.

Hagen Lorenz, Disponent bei Regiobus Mittelsachsen, sieht die Durchsetzung der Geldstrafe problematisch. Das Personal habe keine Befugnis, Verstöße zu ahnden und müsse einen Fahrplan einhalten. Zudem sei im Spiegel des Fahrers nicht jeder Winkel einsehbar, sodass der Schutz einfach abgenommen werden könne, ohne dass er es bemerkt. Beim Einstieg achte man aber sorgfältig auf eine Mund-Nasen-Bedeckung und die meisten Fahrgäste zeigen Verständnis. Seine Kollegen hätten jedoch auch schon berichtet, dass Fahrgäste versuchen, mit gefälschten Attesten die Regeln zu umgehen.

Bei der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) angefragt zu diesem Thema heißt es in einer schriftlichen Pressemitteilung: „Im letzten Schritt ist es uns unter den aktuell geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen nur möglich die Fahrgäste des Zuges zu verweisen, da sie eine Gefahr für andere Fahrgäste darstellen.“ Gegebenenfalls werde zur Durchsetzung die zuständige Bundespolizei hinzugezogen.

Nach Aufforderung wird Maske angelegt

Auch wie mit dem Einkassieren etwaiger Bußgelder zu verfahren sei, dazu liege bei der MRB jedoch noch keine Information vor, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir begrüßen, dass die Landesregierung beabsichtigt, einen Bußgeldkatalog bei Verstößen zu verabschieden.“

Auch im Einzelhandel schwankt die Bereitschaft mitunter stark, Mund sowie Nase zu bedecken. Katja Börner vom Fashion In in Döbeln berichtet eher positiv: „90 Prozent der Leute setzen sie spätestens auf, wenn sie einen von uns Verkäufern sehen.“ Muss die Mitarbeiterin selbst darauf hinweisen, folgt meist eine Entschuldigung. Sie appelliert lieber an ihre Kunden und würde nicht die Polizei rufen, sollte sich jemand vehement weigern.

Bei Bedarf Maske aus dem Geschäft

Justin Henniger und Jonas Zimmermann arbeiten beim Elektronikfachhandel Schmalfuß in Döbeln. Die Auszubildenden erfahren viel Unverständnis seitens der Kunden, wenn es darum geht, sich im Geschäft zu schützen. Es komme nicht selten vor, dass die Maske noch im Auto liegt oder als unnötig angesehen werde. „In solchen Fällen weisen wir gerne darauf hin, dass das Ordnungsamt direkt gegenüber liegt.“ Behördenmitarbeiter würden tatsächlich regelmäßig kontrollieren.

Bei Bedarf werde den Kunden eine Mund-Nasen-Bedeckung im Geschäft ausgehändigt – kostenlos. Gerade ältere Menschen zeigten sich oft uneinsichtig, müssten schlimmstenfalls den Laden verlassen. Bezüglich des Bußgeldes sind die angehenden Einzelhandels-Kaufleute skeptisch. Sie selbst können niemanden im Laden festhalten und bezweifeln, dass zukünftig flächendeckend kontrolliert wird.

