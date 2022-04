Renault brennt zwischen Döbeln und Leisnig auf der Autobahn

Döbeln

Eine dichte, schwarze Rauchwolke zog am Freitag gegen 14 Uhr über die Autobahn A14. Zwischen Döbeln und Leisnig war ein Renault in Brand geraten. Auf der baustellenbedingt, einspurigen Strecke Richtung Leipzig bildete sich ein langer Stau. Die Freiwillige Feuerwehr Döbeln rückte mit drei Fahrzeugen und elf Kameraden an. „Der PKW stand in Vollbrand unser Löschtrupp musste mit Pressluftatemgeräten an den Brandherd gehen“, sagt Einsatzleiter Matthias Schmidt. Mit Wasser- und Schaum wurde das Fahrzeug gelöscht. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Polizei und eine angeforderte Abschleppfirma kümmert sich seit kurz vor 15 Uhr um die Beräumung der Brandstelle, so dass sich der Stau hoffentlich im Laufe des Nachmittages langsam wieder auflöst.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer