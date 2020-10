Rennen in Hartha abgesagt – trotz Zustimmung des Gesundheitsamtes

Hartha

Die Enttäuschung ist groß – Bei Motorsportfans, aber auch bei den Veranstaltern. Das beliebte Stock-Car-Rennen in Hartha hat der Motorsport-Club abgesagt. Das genehmigte Hygienekonzept wird der erwarteten Besucherzahl nicht gerecht.

Vom 23. bis zum 25. Oktober hätte es auf dem Veranstaltungsgelände Heegeweg hoch her gehen sollen. Es wäre die 18. Auflage des jährlichen Rennens. Zirka 100 Fahrer gingen im vergangenen Jahr an den Start. Auch dieses Jahr hat man sich auf viele Teilnehmer gefreut. Vor einem Monat habe man ein Hygienekonzept beim zuständigen Gesundheitsamt eingereicht, sagt Stephan Schäfer, Vorsitzender des MSC Hartha. Für die geplante Besucherzahl habe es nicht ausgereicht. 1000 Zuschauern pro Tag wollte man in Hartha ein Spektakel bieten. Das Gesundheitsamt habe auch bis zu 1000 Teilnehmer genehmigt. Aber Stephan Schäfer erklärt, dass von diesen 1000 Teilnehmern rund 700 Personen zu den Rennfahrerteams und zu den Veranstaltern gehörten. Letztendlich hätte man so nur 300 Zuschauern den Zutritt zum Gelände ermöglichen können. „Wir wollen sowohl Rennfahrern als auch Zuschauern gerecht werden. Das ist so nicht möglich“, sagt Schäfer.

Nun sei an weitere Veranstaltungen erst einmal nicht mehr zu denken. „Solange das Damoklesschwert Corona über uns schwebt, werden wir keine Rennen veranstalten können. Wir werden die Hoffnung aber nicht aufgeben“, sagt Schäfer. Und so hofft der Vorsitzende des Motorsport-Clubs darauf, dass sich die Lage entspannen wird: „Wenn es die Situation zulässt würden wir gerne im Frühjahr oder Sommer ein zusätzliches Rennen organisieren, aber das können wir nur kurzfristig entscheiden.“

Fest im Terminkalender eingetragen ist zunächst nur das Stock-Car-Rennen für den Oktober nächsten Jahres. Ob es zu dem Rennen kommt, und ob es die 18. oder 19. Auflage wird – das vermag heute noch niemand zu sagen.

Von Tim Niklas Herholz