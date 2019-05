Döbeln

AfD-Kandidat Dirk Munzig ist 55 Jahre alt und in Dresden geboren. Seit 2012 lebt er mit seiner aus Döbeln stammenden Lebensgefährtin und der jetzt siebenjährigen Tochter in einem Eigenheim in Döbeln. Dieses als Smart-Home zu vernetzen, ist sein kleines Technik-Hobby. Zudem ist er in seiner Freizeit als Apnoe-Tauchlehrer unterwegs. „Ich habe einen ziemlich langen Atem“, sagt er dazu lachend.

Nach dem Abitur in Dresden und drei Jahren Armeedienst hat Dirk Munzig an der TU Dresden Werkzeugmaschinenbau und Fertigungstechnik studiert und blieb einige Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni. Später war er an einer Uni-Unternehmensausgründung im Bereich Messtechnik beteiligt. Mit seiner Lebensgefährtin arbeitete er zehn Jahre lang in Belgien. Er für Sony, sie für die EU. Weitere Stationen des Diplomingenieurs und Qualitätsexperten waren Maschinenbauunternehmen in Leipzig, Mittweida und Dresden. Aktuell ist er selbstständiger Berater im technischen Bereich.

Freies WLAN soll Leute anlocken

„Ich habe bei den Bürgern das positive Feedback zu spüren bekommen, dass man sich wünschte, dass die AfD einen eigenen Kandidaten aufstellt. Ich wollte gern Gesicht für die AfD zeigen“, so der AfD-Kandidat. Zudem bringe er für das Amt Führungsqualität mit und sei kein Beamter oder Politiker. Im Wahlkampf habe er jetzt so viele Leute kennengelernt, sich intensiv mit Döbeln befasst und die Stadt lieben und schätzen gelernt.

„Die Basis ist die Industrie, welche Döbeln ernährt. Zudem wäre etwas Wissenschaft in der Stadt zu haben, sehr schön. Die Förderung junger Startups würde ich zur Chefsache machen“, so der 55-Jährige. Er möchte in den nächsten sieben Jahren mit allen zusammenarbeiten und aufgrund seiner Berufserfahrungen pragmatisch an Problemlösungen herangehen. „Ich möchte dabei als Oberbürgermeister zum Anfassen agieren.“ Der Ratskeller müsse wieder eröffnet, der Obermarkt begrünt und durch Cafés und Boutiquen belebt werden. Freies WLAN im Stadtzentrum solle nicht nur junge Leute anlocken, so Dirk Munzig.

Mögliche Bewerbung für Landesgartenschau

„ Döbeln würde ich gern zum Ausrichter der Landesgartenschau machen. Das wäre ein Thema. Die Bewerbung würde ich in meiner Amtszeit gern anschieben und den Tourismus ankurbeln.“ Im Zuge des neuen Eigenheimgebietes auf dem Zuckerfabrikgelände würde Dirk Munzig gern den Greinersteg wieder aufbauen.

Auch bei der Infrastruktur gebe es einigen Investitionsbedarf, etwa in der Nordstraße. „Hier will ich gängige Fördertöpfe anzapfen und beim Land darauf drängen, dass auch die Fördersätze höher ausfallen“, so Dirk Munzig. „Wir brauchen zudem neue Konzepte, um unsere Kinder ordentlich zu beschulen.“ Schulsanierungen allein reichten da nicht. „Durch Versäumnisse beim Land und die Zunahme schulpflichtiger Kinder, etwa durch den Zuzug von EU-Bürgern, Asylanten und als deren Folge höheren Geburtenzahlen ist das Thema zu einer Herkulesaufgabe herangewachsen, die in Dresden zu lösen ist“, so der Kandidat weiter. Er wolle gern in Zukunft direkte Zuschüsse für Döbeln in Brüssel beantragen. Das habe die Stadt so noch nie getan.

Touristische Angebote entwickeln

„Ich bin ab und an Theatergänger. Ich würde gern zwischen dem Theater und anderen Einrichtungen wie der Döbelner Pferdebahn Synergien schaffen, um interessante touristische Angebote zu entwickeln.“ Döbeln müsse zudem als Stiefelstadt erkennbar und ein Aushängeschild sein. „Warum heißt etwa das Stadtfest nicht Stiefelfest?“, fragt Dirk Munzig.

Dem Treibhausverein mit seinem soziokulturellen Angebot würde Dirk Munzig künftig strenger auf die Finger schauen. Auf Fotos auf der Homepage des Vereins hat er Aufkleber gesehen, die ihn schließen lassen, dass der Verein der Antifa nahe stehe. Der Verein hat bereits recht klar darauf reagiert.

