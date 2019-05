Döbeln

Sven Liebhauser lebt mitten in Döbeln und das schon sein ganzes Leben. Für seine Familie mit Lebensgefährtin Corinna, den beiden Söhnen und der kleinen Tochter hat der 37-Jährige vor ein paar Jahren ein Häuschen gekauft. Im Spätsommer will der Familienmensch heiraten.

Sven Liebhauser wuchs rund am Sternplatz in Döbeln auf, ging in Großbauchlitz zur Schule, besuchte das Lessing-Gymnasium und die Oberschule. Vier Jahre lang lernte und arbeitete er bei der Hypovereinsbank in München als Bankkaufmann. 2001 wechselt er beruflich nach Leipzig und kehrte nach Döbeln zurück. Er wird im Abendstudium Betriebswirt, holt mit 23 das Abitur nach, absolviert ein Studium an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung in Meißen. Als Diplomrechtspfleger arbeitet er danach bei der Staatsanwaltschaft Leipzig. Zuhause in Döbeln engagiert er sich politisch, sitzt seit 2004 im Kreistag und im Stadtrat. Die CDU nominiert ihn 2009 für den Landtag. Sven Liebhauser holte das Direktmandat und vertritt die Region Döbeln seit zehn Jahren in Dresden. Seit drei Jahren führt er die 1.000 Mitglieder im CDU-Kreisverband Mittelsachsen an. All das will er an Erfahrungen und Gewicht in seine Arbeit als Oberbürgermeister einbringen.

Verzicht auf Landtagskandidatur

„Ich möchte, dass sich meine Heimatstadt Döbeln weiter gut entwickelt. Dafür will ich meine Ideen einbringen und gemeinsam mit dem Stadtrat Döbeln voranbringen“, sagt der 37-Jährige. Die Landtagskandidatur im Herbst hat Sven Liebhauser an seinen Stadtratskollegen Dr. Rudolf Lehle abgegeben, um sich ganz auf die Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt zu konzentrieren. Liebhauser will mit seinen 37 Jahren auch einen Generationswechsel an der Spitze des Rathauses einleiten.

„Meine Vision für Döbeln 2026 ist ein funktionierender Wirtschaftsstandort in einer Stadt, wo Leben, Arbeiten, Kultur und Freizeit gut in Einklang zu bringen sind. Ich möchte in den nächsten sieben Jahren ein Oberbürgermeister für alle sein.“

„Für die Grundschule Döbeln-Ost und unsere Förderschule möchte ich gemeinsam mit den Stadträten einen großen Wurf landen und beiden Schulen optimale Bedingungen verschaffen. Beim Breitbandausbau sollen die wenigen weißen Flecken auf der Karte verschwinden und allen mindestens 100 Mbits/s zur Verfügung stehen. Dafür haben wir die Weichen schon gestellt. Ich möchte unter anderem auch den Ratskeller wieder beleben und für den Weihnachtsmarkt ein neues Konzept entwickeln. Beides ist für unsere Innenstadt, die mir sehr am Herzen liegt, ein wichtiges Zeichen.“

Maß halten statt Luftschlösser bauen

Begonnene Vorhaben wie der Hochwasserschutz, die neue Brücke, die Sporthalle-Nord seien fertigzustellen. „Stolz bin ich, dass wir in Döbeln ein neues und personell gut ausgestattetes Polizeirevier bekommen. Dazu habe ich im Landtag einige Hausaufgaben erledigt.“ Döbeln habe sich insgesamt gut entwickelt. Die Haushaltlage sei dank solidem Wirtschaften gut. „So können wir investieren. Luftschlösser werden wir aber nicht bauen, sondern Maß halten, damit das Stadtsäckel auch in schwereren Zeiten Spielraum zu lässt.“

„Das, was noch nicht perfekt ist, überlassen wir nicht den Meckerern, sondern packen es an.“

Er sei als Döbelner auch stolzer Europäer. „Wir profitieren alle von der EU. In Döbeln stecken überall EU-Gelder drin, ob im sanierten Gymnasium, im Theater, der Brücke Schillerstraße, im Hochwasserschutz.“ Der Löwenanteil des Geldes komme als Fördermittel aus Brüssel. Ohne die EU würde auch keine Pferdebahn fahren. „Wir wissen in Döbeln seit Jahren, wie wir an EU-Förderung für unsere Stadt herankommen und nutzen dies sehr erfolgreich“, so Liebhauser.

„Wir haben ein wundervolles Theater. Dazu stehen wir als Stadt und als Gesellschafter auch finanziell.“ Überhaupt findet er das breite und auch von Vereinen getragene Kulturangebot stehe der 24.000-Einwohner-Stadt gut zu Gesicht. Dazu zählten auch die Jugendclubs und die Kleine Galerie im Rathaus.

Lesen Sie auch:

Rennen ums Döbelner Rathaus: Dirk Munzig im Porträt

Von Thomas Sparrer