Reparatur am Schieberkreuz dauert bis nächste Woche an

Rosswein

Eine Ampel bremst seit ein paar Tagen den Verkehr am Ortseingang Roßwein auf der Döbelner Straße. Dort sind nach einem Rohrbruch auch noch Arbeiten am Schieberkreuz erforderlich geworden. Voraussichtlich noch bis zum kommenden Mittwoch, dem 16. Oktober, wird die Ampel in Betrieb bleiben.

Die Arbeiten der Veolia Wasser Deutschland GmbH haben am Donnerstag für eine kurzzeitige Unterbrechung der Trinkwasserversorgung gesorgt. Fünf Stunden lang hatten die Anwohner im Bereich Döbelner Straße ab Weststraße in Richtung Niederstriegis kein Wasser. Allerdings waren die Kunden des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz informiert, genauso anliegende Unternehmen, wie die Fleisch- und Wurstwaren GmbH und der Lidl-Markt.

Bei den Arbeiten am Schieberkreuz in der Döbelner Straße, Kreuzung Gartenstraße wird ein defekter Schieber erneuert. Außerdem wird in diesem Zug ein alter Hausanschluss aus Stahl ausgetauscht, um zukünftig die Wahrscheinlichkeit eines Rohrbruchs zu mindern.

Die Arbeiten haben zugleich den Effekt, dass während der im Oktober anstehenden Arbeiten in der Weststraße auch in der Bauphase die Trinkwasserversorgung gewährleistet ist, informiert Sven Gammisch, Gruppenleiter bei Veolia, dem Betriebsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz. In der Weststraße ersetzt die OFM Abwasserentsorgung GmbH die Abwasserkanäle, während die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH in die Erneuerung der Trinkwasserleitungen investiert. Es handelt sich um eine koordinierte Maßnahme, die die Beeinträchtigungen für die Kunden minimiert.

Von Manuela Engelmann-Bunk