Resonanz auf „Röder-Show“ lässt in Waldheim weiter nach

Waldheim

Die Teilnehmerzahl ist mittlerweile einstellig. Zur Kundgebung in Waldheim kamen am Montag nach Polizeiangaben neun Leute – sieben weniger, als vergangene Woche. Seit gut einem Monat veranstaltet René Michael Röder, der noch als Kantor der Kirchgemeinde wahrgenommen wird, diese Versammlungen. Es geht um Corona und die Schutzmaßnahmen. Die Kundgebung am Montag stand unter dem Titel „Gedanken zum Teufel im Detail – gibt es einen Kardinalfehler im Grundgesetz?“

Polizei mahnt Maskenpflicht an

Auf einer früheren Veranstaltung verglich ein Co-Redner die Impfkampagne gegen Corona mit den Menschenversuchen im Nationalsozialismus, was die Polizei wegen Volksverhetzung ermitteln lässt. Solche Vergleiche verharmlosen die Verbrechen, die auch deutschen Ärzte wie Dr. Joseph Mengele in dieser Zeit begangen haben. Am Montag musste die Polizei lediglich tätig werden, um Teilnehmer auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung hinzuweisen, wie Doreen Göhler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von lvz.de mitteilt.

Bürgermeister findet ernste Worte

Inzwischen hat auch Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) auf das „Montagsgedenken“ reagiert. Was wir aber jetzt gewiss nicht brauchen sind Parolen von ein paar Leuten zu dem sogenannten Montagsgedenken auf dem Waldheimer Obermarkt. Hier versuchen Leute Gedankengut in unsere Stadt zutragen, ohne sich mit der deutschen Geschichte auseinander gesetzt zu haben“, schreibt im Editorial des aktuellen Waldheimer Amtsblattes.

Das helfe weder die Probleme zu lösen, noch sei es ein positives Zeichen für die Waldheimer Innenstadt und derer die sie am Leben halten, noch für die Region. „Die Geschichte hat schon oft bewiesen, dass es eine Gefahr ist, diesem Weg zu folgen. Hier sind aus meiner Sicht Gerichte gefragt, sich diesem Thema anzunehmen und diesem Treiben ein Ende zu bereiten.“

Von diw