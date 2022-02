„Rettet die Clubs“ – 3750 Euro für die Subkultur in Döbeln, Roßwein und Leisnig

Döbeln

247 Solitickets sind in den letzten vier Wochen über den digitalen Ladentisch gegangen. Bei der Aktion „Rettet die Clubs“ kamen auf diese Weise 3750 Euro zusammen. Das Geld kommt dem Döbelner Treibhausverein, dem Jugendhaus Roßwein und dem AJZ Leisnig zu Gute.

„Unter der Corona-Pandemie leiden vor allem die Clubs, die Läden“, sagt der Musiker Sebastian Krumbiegel. Als er von der Aktion „Rettet die Clubs“ hört, aus dem Boden gestampft von Alex Molter und ursprünglich für die Berliner Clubs gedacht, denkt er sofort an den Döbelner Treibhausverein. Mit ihm ist der Musiker schon länger befreundet. Bei den Hubertusburger Friedensgesprächen 2018 waren Stephan Conrad und Judith Schilling vom Döbelner Treibhausverein als Gesprächspartner eingeladen, ebenso wie Sebastian Krumbiegel. Er versprach, eine Bar-Schicht im Café Courage zu übernehmen – und er hielt Wort.

Enge Vernetzung im ländlichen Raum

Es sollte der Anfang für eine jahrelange Unterstützung sein. Bei der Aktion „Rettet die Clubs“ suchte sich der Prinzen-Frontmann den Döbelner Treibhausverein aus. Doch die Döbelner wollten davon nicht allein profitieren. Sie holten das Jugendhaus Roßwein mit ins Boot, genauso wie das Alternative Jugendzentrum (AJZ) Leisnig. „Damit wollen wir zeigen, wie wichtig die enge Vernetzung im ländlichen Raum und die Solidarität in der Clubkultur untereinander ist“, erklärt Stephan Conrad, der seit vielen Jahren als Sozialarbeiter im Treibhausverein wirkt.

1250 Euro für jeden

Und sie ist groß, die Solidarität: 247 Solitickets wurden verkauft. Insgesamt 3705 Euro kamen so zusammen. Stephan Conrad stockte die Summe am Freitagabend spontan auf und so kommen den drei Clubs letztlich 3750 Euro zu Gute. Jeweils 1250 Euro landen so in den knappen Kassen von Döbelner Treibhausverein, Jugendhaus Roßwein und AJZ Leisnig. Geld, dass alle drei gut gebrauchen können. Denn die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Konzerte, Veranstaltungen, Workshops – all das konnte in den vergangenen Monaten nicht stattfinden. Wichtige Einnahmen brachen weg.

Größte Gefahr: Leute verlieren

„Wir konnten an einem Tag in der Woche öffnen, sonst ging nicht viel“, erzählt Laura Reg`n vom AJZ Leisnig. Konzerte und Veranstaltungen mussten ausfallen. Wo sonst Leute zum Kickern vorbeischauten, blieb plötzlich alles leer. „Die viel größere Gefahr ist aber, die Leute zu verlieren“, sagt sie. Eine Angst, die auch Henry Engelmann vom Treibhausverein hat. „Die Leute bleiben aus, das Ehrenamt bleibt aus. Die, die uns bei unserer Arbeit unterstützen, waren plötzlich nicht mehr da. Das ist fast noch schwieriger als die fehlenden Einnahmen“, so der Geschäftsführer. Mit den 1250 Euro, die der Treibhausverein aus der Aktion bekommt, sollen in erster Linie die Einnahmeausfälle gedeckelt werden. Aber auch die täglich anfallenden Ausgaben, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, müssen kompensiert werden: Tests, Masken – das alles will bezahlt werden.

Roßweiner Jugendhaus strauchelt

Ähnlich sieht die Situation im Jugendhaus Roßwein aus. „Wir müssen laufende Kosten decken, außerdem soll die obere Etage mit den Proberäumen neu ausgestattet werden. Auch die Fassade macht nach über 20 Jahren Probleme. Uns hilft gerade jeder Cent“, sagt Alexander Jakob. Hinzu kommt, dass das Jugendhaus in Roßwein schon lange versucht, die Stelle für einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin zu besetzen. Bisher erfolglos. „Da kommt gerade sehr viel zusammen. Wir sind im Rückstand und fragen uns, wie wir das alles personell stemmen sollen?“

„Das erwärmt mein Herz“

Trotz der schwierigen letzten Monate, die den Clubs alles abverlangt haben, geht der Blick nach vorn. Wenn wieder Normalität einkehrt, die Türen wieder offen stehen können und endlich wieder Leben in die Clubs einzieht. „Erst, wenn sich Leute treffen, entsteht was“, sagt Stephan Conrad. Der Verkauf der Solitickets und die Solidarität, die den drei Clubs in der Region dadurch von so vielen Menschen entgegen gebracht wurde, die rührt den Sozialarbeiter im Treibhausverein. „Das erwärmt mein Herz“, sagt er.

Gewinnerin ausgelost

Der eigentliche Grund für die Live-Schalte am Freitagabend aus dem Döbelner Treibhaus aber war eine Auslosung. Denn zu jedem verkauften Solitickets gab es ein Gratis-Los dazu. Und das landete schließlich im Lostopf, den Stephan Conrad einmal kräftig durchmischte, ehe er die glückliche Gewinnerin zog. Michelle mit der Losnummer 102 darf sich über ein vom Rockart-Künstler Alex Molter geschaffenes Gitarrenkunstwerk freuen – signiert von Sebastian Krumbiegel. Der konnte zwar nicht live dabei sein, schickte aber eine Videobotschaft aus Leipzig: „Gut, dass ihr dabei wart. Gut, dass ihr gespendet habt“, sagte er in Richtung der Soliticket-Käufer.

Von Stephanie Helm