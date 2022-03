Rettung an die Döbelner Fichtestraße – Vielfältige Hilfe aus Döbeln läuft an

Döbeln

Seit einer Woche herrscht Krieg in der Ukraine. Und bei Eugen Kudrevski und seiner Familie in der Döbelner Fichtestraße herrscht Ausnahmezustand. Die Bilder aus der Heimat seiner Frau Irina lassen ihn nicht los. Mit seiner Firma, die Autoteile handelt, hat er enge Wirtschaftskontakte in die Ukraine und viele Freunde. „Die ukrainischen Fahrer, die in der Region Gebraucht- und Umfallautos aufkaufen, ließen vergangene Woche spontan ihre Transporter bei ihm stehen und eilten mit Pkw in die Heimat, um ihre Familien zu schützen und die Heimat zu verteidigen“, sagt der 45-Jährige.

Flucht im Schlafanzug

Er machte sich stattdessen auf, um seine Schwiegermutter Lydia, seine Schwägerin Irina und deren beiden Kinder Vlad (7) und Artiom (13) aus der Ukraine zu holen. Die Familie lebt in Winnyzja, 250 Kilometer südlich von Kiew in Richtung moldauische Grenze. Mit einem Bus und einem zweiten Pkw fährt Eugen um die Ukraine herum, durch Rumänien bis an die Grenze zwischen der Ukraine und der Republik Moldau. Dorthin hatte sein Schwager die beiden Frauen und beide Kinder gebracht. Neben der eigenen Familie übernahmen Eugen und seine Helfer dort auch noch eine Familie aus Kiew. Die war im dem Auto bis an die Grenze gekommen. Deren Kinder hatten noch Schlafanzüge an. „Sie waren am Stadtrand von Kiew, morgens um halb fünf, Hals über Kopf geflohen, weil ein Militärstützpunkt nahe dem Wohnhaus der Familie beschossen wurde“, beschreibt Eugen.

Die Kiewer Familie hat er am Donnerstag bei einer befreundeten Arztfamilie in Gotha untergebracht. Seine Schwiegermutter, die Schwägerin und die beiden Neffen wohnen jetzt in seinem Haus an der Fichtestraße vorläufig in den Gästezimmern, die sonst die ukrainischen Fahrer nutzen. Auf dem großen Fernseher verfolgen sie die Nachrichten aus der Ukraine mit großer Sorge. Denn die Männer blieben in der Heimat. „Sie müssen nicht nur, sie wollen auch bleiben“, sagt Eugen. Die ersten Tage hatte man Panik und Angst. Das sei jetzt dem Mut gewichen, die Heimat alle zusammen gegen die Russen zu verteidigen. Doch an der Fichtestraße in Döbeln haben die Frauen große Sorge, während die Männer am Stadtrand von Winnyzja zum Heimatschutz gehören. Eugen hat mit einem Freund telefoniert, der mit seinen beiden erwachsenen Söhnen jetzt Molotowcocktails bastelt. „Sie nennen diese jetzt ukrainische Smoothies“, sagt er.

Freundschaften durch Fluthilfe 2002

Eugen Kudrewski ist kein Ukrainer. Er kam 1999 als wolgadeutscher Spätaussiedler aus Almaty in Kasachstan nach Deutschland und fand hier ein neues Zuhause. Allerdings war sein Ururgroßvater nach dem zweiten Weltkrieg enteignet und aus der Ukraine nach Kasachstan zwangsumgesiedelt worden. Beim Hochwasser 2002 in Döbeln lernte er junge Ukrainer kennen, die als Studenten bei Sachsenost in der Apfelernte halfen und im Hochwassereinsatz Freunde von ihm wurden. Seitdem war er immer wieder zu Besuch bei ihnen in der Ukraine. Dort er lernte er 2007 seine Frau Irina kennen. Beide haben zwei Kinder, Kirill (14) und Dascha (10).

„Heute gibt es nur eine Nationalität und die heißt Menschlichkeit“, sagte seine Frau Irina. Alle hoffen nun, dass man zügig Friedensverhandlungen aufnimmt. Bis dahin versucht Eugen weiterhin über sein Netzwerk in die Ukraine Hilfe zu organisieren. „Wir versuchen zu helfen, bei den Anmeldungen und beim organisieren von Unterkünften. Ab Dresden brechen am Freitag Freunde von mir mit zwei Bussen auf, um weitere Menschen von der polnisch-ukrainischen Grenze abzuholen“, schildert er.

Das sucht Eugen Kudrevski für seine Landsleute „Wir suchen Spenden für die Ukraine, die dort wirklich notwendig sind“, sagt Eugen Kudrevski aus Döbeln.„Wir brauchen: Helme, Wärmebildkameras, kugelsichere Westen (auch gebraucht), Schutzbrillen, Knieschutz, Powerbank, Stiefel, Gurte, Taschenlampen, Schlafsäcke, Decken, Socken, Handschuhe, T-Shirts, Lebensmittel, Nudeln, Reis, Konserven in Blechdosen, Apotheke, Binden, Jod, Windeln, Beruhigungsmittel.“ Rückfragen unter 0157/50019999.

Sammelstelle im Gewerbegebiet Döbeln

Bei Maren und Rene Schlosser aus Zeschepplitz klingeln die Telefone heiß. Das Interesse für die Menschen der Ukraine Sachspenden zu leisten ist enorm. Das Paar hatte begonnen in seiner Garage Spenden zu sammeln, die dann über eine Leipziger Initiative ins ukrainisch-polnische Grenzgebiet transportiert werden. Matthias und Andreas Höschler vom Höschler Karosserie & Lackierzentrum im Döbelner Gewerbegebiet boten den beiden im Gewerbegebiet Döbeln-Ost in der Oswald-Greiner-Straße 2 Lagermöglichkeiten. „Es handelt sich um die Räume neben dem Büro unseres Reifendienstes, die wir noch umbauen wollten. Wir räumen sie gerade aus, so dass sie ab Sonnabend für die Hilfsgüter nutzbar sind“, sagt Matthias Höschler. Am Samstag von 10 bis 12 Uhr und nachmittags 15 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 12 Uhr stehen die Schlossers bereit, um die vielen angekündigten Spenden entgegen zu nehmen. Auch kommende Woche bieten sie wochentags 16 bis 18 Uhr Annahmezeiten an. Für Rückfragen oder Terminvereinbarungen sind die Schlossers per E-Mail unter maren.schlosser0403@gmail.com erreichbar. Die Spendengüter sollen am 12. März per Lkw abtransportiert werden.

Rene Schlosser ist dabei aber besonders wichtig, dass keine Kleiderspenden angenommen werden können. Das brauche zu viel Platz auf den Lastwagen. Gebraucht werden vielmehr Lebensmittel, Verbandsmaterial, Schmerz- und Fiebermittel, Einweggeschirr, Bettwäsche, Kissen, Schlafsäcke, Wolldecken, Isomatten, Handtücher, Hygiene-Artikel, Damenbinden und Tampons, Windeln und Babynahrung, Tierfutter und Tierzubehör, Wasser, Säfte, Kaffee, Tee, Protein-Riegel für Kinder, Süßwaren, Schokolade, Umzugskartons für den besseren Transport.

René Schlosser hat zudem ein Paypal-Spendenkonto eingerichtet, auf dem Leute kleine Beträge für den Kauf von benötigten Waren und Lebensmitteln spenden können. (https://www.paypal.com/paypalme/SpendeUkraine2022).

Das wird in der Sammelstelle im Gewerbegebiet angenommen Rene Schlosser ist besonders wichtig, dass aktuell keine Kleiderspenden angenommen werden können. Das brauche zuviel Platz auf den Lastwagen. Gebraucht werden vielmehr Lebensmittel, Verbandsmaterial, Schmerz- und Fiebermittel, Einweggeschirr, Bettwäsche, Kissen, Schlafsäcke, Wolldecken, Isomatten, Handtücher, Hygiene-Artikel, Damenbinden und Tampons, Windeln und Babynahrung, Tierfutter und Tierzubehör, Wasser, Säfte, Kaffee, Tee, Protein-Riegel für Kinder, Süßwaren, Schokolade, Umzugskartons für den besseren Transport. René Schlosser hat zudem ein Paypal-Spendenkonto eingerichtet, auf dem Leute kleine Beträge für den Kauf von benötigten Waren und Lebensmitteln spenden können. (https://www.paypal.com/paypalme/SpendeUkraine2022). Die Sammelstelle öffnet ab Sonnabend neben dem Höschler Karosserie & Lackierzentrum im Döbelner Gewerbegebie Ost in der Oswald-Greiner-Straße 2. Es handelt sich um die Räume neben dem Büro des Reifendienstes.

Zwei Tonnen Lebensmittel ins Grenzgebiet

Auch Jakob Dück von der Evangeliums-Christen-Brüdergemeinde in Döbeln wird am Wochenende mit zwei Tonnen Lebensmitteln auf einem Anhänger ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet aufbrechen, um diese an die Geflüchteten zu bringen oder vielleicht sogar eine kleine Versorgungsküche aufzubauen. Der russisch-stämmige Döbelner tut dies aus einem tiefen Glauben heraus, Menschen zu helfen. Sein Arbeitgeber, die Firma Baulogistik Döbeln, wo Jakob als Baumaschinist arbeitet, unterstützt ihn nach Kräften.

Von Thomas Sparrer