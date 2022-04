Rettung bei Tophi Ostrau gescheitert: Französischer Konkurrent kauft Waren und Maschinen, ohne Mitarbeiter zu übernehmen

Ostrau

30 Jahre wäre die Wein- und Sektkellerei im Ostrauer Gewerbegebiet in diesem Jahr geworden. Der Betrieb gehört seit den 1990-er Jahren zum international aktiven Wein- und Spirituosenhändler Tophi GmbH und trägt seit einigen Jahren auch den Namen Tophi. Doch in wenigen Wochen gehen in dem Werk mit den zwei Standorten im Gewerbegebiet Ostrau und zuletzt 130 Mitarbeitern die Lichter aus. Die Rettung des Betriebes im Rahmen des Insolvenzverfahren ist auf den letzten Metern gescheitert.

Im Februar Insolvenz angemeldet

Im Januar hatte Tophi Insolvenz anmelden müssen. Davon betroffen war auch die Wein- und Sektkellerei Ostrau. Bis zuletzt hatte der Hamburger Rechtsanwalt und Sanierungsexperte Tjark Thies den noch etwa 100 verbliebenen Mitarbeitern Hoffnung gemacht, dass es weiter geht. Er wurde vom Amtsgericht Hamburg als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt und hatte mit vier Interessenten verhandelt. Zwei davon bekamen keine Finanzierung zustande. Einer hatte ein recht niedriges Übernahmeangebot abgegeben, wollte aber den Ostrauer Betrieb samt aller Mitarbeiter weiterführen.

Hoher einstelliger Millionenbetrag

Mit den Gläubigerbanken und dem Bieter wurde sogar noch am Wochenende verhandelt und man war sich fast handelseinig. Doch am Montag überbot ein vierter Interessent das Übernahmeangebot um ein Vielfaches. Der Haken: Dieser Bieter ist nur an den Marken und den Kunden von Tophi interessiert und kauft deshalb für einen höheren einstelligen Millionenbetrag die Waren in den Ostrauer Werkhallen und die Maschinen. An einer Fortführung des Ostrauer Betriebes ist der neue Käufer nicht interessiert.

Kündigung am Donnerstag

Insolvenzverwalter Tjark Thies und Tophi-Geschäftsführer Maximilian Brandner mussten am Dienstagnachmittag mit der bitteren Nachricht vor die Mitarbeiter treten, nachdem die Gläubiger dem höheren Kaufangebot zugestimmt haben „Wir haben gemeinsam gekämpft und ich weiß, dass sie für das Unternehmen eingestanden haben. Ich würde Ihnen gern bessere Nachrichten unterbreiten, als die der Zerschlagung von Tophi“, so Thies. Er muss am Donnerstag allen Mitarbeitern kündigen. Nach der Betriebszugehörigkeit richtet sich die Kündigungsfrist. Da die meisten Kollegen seit vielen Jahren in dem Unternehmen arbeiten, endet ihr Arbeitsverhältnis im Juli. Wer noch bis zum Schluss dabei bleibt und bei der geordneten Übergabe an die neuen Eigentümer hilft, dem versprach Thies 50 Prozent Lohn-Plus im Mai. „Ich kann es ihnen aber nicht verübeln, dass sie sauer sind und nicht bis zum letzten Tag kommen werden“, so der Insolvenzverwalter.

Die Tophi GmbH, zu der auch die Wein- und Sektkellerei Ostrau gehört, meldete Anfang des Jahres Insolvenz an. Quelle: Sven Bartsch

Durch die Corona-Krise war die Nachfrage der Gastro- und Eventbranche eingebrochen und es ergaben sich kostspielige Lieferkettenprobleme. In der Folge kündigten Geldinstitute ihre Darlehen. Da der Tophi GmbH die Liquidität zur Rückführung des Fremdkapitals fehlte und keine kurzfristige Anschlussfinanzierung möglich war, meldete das Traditionsunternehmen Insolvenz an. Im Januar gab sich der Insolvenzverwalter noch optimistisch: „Auf Basis der bislang gesichteten Informationen bin ich für die Zukunft dieses im Kern gesunden Unternehmens überaus zuversichtlich“, sagte er damals.

Französische Großkelterei ist Käufer

Nach Informationen der Mitarbeiter handelt es sich bei dem Käufer, der den Betrieb zerschlägt, um ein französische Großkelterei, die auf diese Weise schon mehrfach ihre Marktposition ausgebaut haben soll. „Wir sind sauer auf die beteiligten Banken, die einem Sanierungsangebot mit Erhalt der Arbeitsplätze eine Abfuhr erteilt und stattdessen einem solchen Aufkäufer den Vorzug gaben. Dafür wurden also die Banken mit unseren Steuergeldern gerettet, als sie vor Jahren in Schieflage waren“, ärgert sich eine Mitarbeiterin und kämpft mit den Tränen „Ich habe vor 29,5 Jahren hier mit Kehren angefangen. Ich weiß noch nicht, ob ich auch mit Auskehren hier aufhören werde. Der Betrieb war ein Stück von mir“, sagt Mitarbeiterin Anja Besser traurig.

Bürgermeister entsetzt

„Das ist in den zehn Jahren seit ich Bürgermeister in Ostrau bin, mein schwärzester Tag“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling, der extra von einer Sitzung des Städte- und Gemeindetages in Freiberg zur Mitarbeiterversammlung bei Tophi in Ostrau gekommen war. Vor einigen Jahre, als es in dem Betrieb schon einmal Probleme gab, konnte mit Hilfe der Politik und der damaligen regionalen Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann eine Lösung gefunden werden. „Heute bin ich sprachlos, ja entsetzt.“

Lesen Sie auch Blick hinter die Kulissen: Zu Besuch in der Weinkellerei in Ostrau

Für alle Teile der Welt produzierte und füllte die Tophi GmbH im Ostrauer Gewerbegebiet Weine und aromatisierte alkoholische Getränke ab – 100 Millionen Einheiten pro Jahr. Wenn nicht gerade Corona wütete. Das Unternehmen beschäftigte 130 Mitarbeiter. Die Betriebsfläche in Hamburg und Ostrau beträgt 55.000 Quadratmeter. Ein Großteil der Produktion ging in den Export, in 40 Länder auf sechs Kontinenten.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer