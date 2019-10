Rettungsdienst-Ziel: In zwölf Minuten am Einsatzort

Mittelsachsen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Mittwoch einen neuen Bereichsplan für den Rettungsdienst einstimmig beschlossen. Es handelt sich um den ersten Bereichsplan, der für den gesamten Landkreis Mittelsachsen gilt. Für das Gebiet des ehemaligen Kreises Döbeln lag die Zuständigkeit in der Vergangenheit beim Rettungszweckverband Grimma.

Aufteilung der Fahrzeuge geregelt

Der Plan regelt, in welcher der 17 Rettungswachen wie viele Fahrzeuge zu welchen Zeiten vorzuhalten sind. „So kann es sein, dass tagsüber zwei Rettungswagen vorgehalten werden und nachts nur einer“, erklärt Steffen Kräher, Leiter der Abteilung Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen. Ein Sachverständiger hatte im Vorfeld das Einsatzgeschehen untersucht. Eingebunden waren auch die Krankenkassen und die Leistungserbringer, wie Malteser Hilfsdienste und das Deutsche Rote Kreuz.

Künftig mehr Rettungswagen

Nach Umsetzung des neuen Planes werden sieben Notarzteinsatzfahrzeuge, 31 Rettungswagen und 19 Krankentransportwagen im Landkreis vorgehalten. Derzeit sind es sieben Notarzteinsatzfahrzeuge, 25 Rettungswagen und 25 Krankentransportwagen. Die 17 Rettungswachen Mittelsachsens befinden sich in Döbeln, Naußlitz bei Roßwein und Leisnig, in Rochlitz, Geringswalde, Burgstädt, Penig, Hainichen, Frankenberg, Mittweida, Freiberg, Brand-Erbisdorf, Mulda, Dittmannsdorf, Clausnitz, Flöha und in Eppendorf. Fast überall werde es eine Erhöhung des Fahrzeugbestandes, in drei Wachen eine Reduzierung geben. „Das sind dann aber nur zweite oder dritte Rettungswagen am Standort, wo sich die Vorhaltezeit geringfügig reduziert“, sagt der Abteilungsleiter.

Plan: In zwölf Minuten am Einsatzort

Die Rettungswagen müssen laut Plan innerhalb von zwölf Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort sein. Diese Zeit beinhaltet eine Minute Dispositionszeit, eine Minute für das Ausrücken und zehn Minuten Fahrzeit. „Die reale Fahrzeit kann länger sein, wenn beispielsweise ein Fahrzeug einer anderen Wache gerufen wird, weil der Wagen in der nächstmöglichen Wache im Einsatz ist“, erklärt Kräher.

Berg- und Wasserwacht ist Bestandteil

Bestandteil des Bereichsplanes sind auch die Bergwacht in Holzhau, die Wasserrettung an der Talsperre Kriebstein in Höfchen sowie der Maßnahmenplan beim Massenanfall von Verletzten.

Von Olaf Büchel