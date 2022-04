Rheinischer Hof, Rathaus, Dresdner Straße: Roßwein hat  bis 2028 viel vor

Roßwein

Mindestens 75000 Euro muss das Angebot für den Rheinischen Hof in Roßwein betragen, bis Ende Mai können entsprechende Offerten in der Stadtverwaltung eingereicht werden. Das stadtbildprägende Gebäude am Markt ist jetzt öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Jahrelang hatte die Stadt als Eigentümer versucht, für das unter Denkmalschutz stehende Objekt einen Investor zu finden. Bislang vergeblich. Auch jetzt gilt: Wer den Rheinischen Hof kaufen möchte, muss ihn zwingend modernisieren und vor allem ein Nutzungskonzept vorlegen. Vorstellen kann sich die Stadt da einiges: „Einen Drogeriemarkt. Gastronomie. Oder auch altersgerechtes Wohnen“, sagt Matthias Lange, stellvertretender Bauamtsleiter der Stadt.

Geschäftsstraßen sollen wiederbelebt werden

Bedarf hat Roßwein in vielerlei Beziehung. Das zeigt auch das städtebauliche Entwicklungskonzept, mit dem die Stadt seit 2011 Teil des Förderprogramms Stadtumbau Ost ist und das jetzt noch einmal fortgeschrieben wurde. Nachdem 2018 das ursprüngliche Gebiet „Umbauachse Altstadt“ erweitert werden konnte und damit beispielsweise auch Rathaus, Scheunenviertel und Dresdner sowie Bahnhofstraße mögliche Fördergebiete geworden sind, war die Stadt jetzt von der Sächsischen Aufbaubank als Bewilligungsstelle der Fördergelder aufgefordert, Ziele und Maßnahmen bis 2028 zu überprüfen und zu definieren.

Das hat sie getan. Im Konzept, das der Stadtrat in seiner jüngsten Zusammenkunft beschlossen hat, werden im betreffenden Gebiet erhebliche strukturelle Mängel sowie städtebauliche Funktionsverluste identifiziert: Bevölkerungsverlust und Überalterung, Nachwuchsprobleme und Fachkräftemangel, nachlassende Kaufkraft, hohe Wohn- und Gewerbeleerstände, viele historische Gebäude in Blockrandbebauung mit Denkmalcharakter, Sanierungsstau und eine große Anzahl von Objekten mit städtebaulichen Mängeln stehen auf der Liste. Aus dieser ergibt sich schließlich der Handlungsbedarf und mit diesem die Ziele und Projekte. Unter anderem könnte es für die Dresdner und die Bahnhofstraße ein Geschäftstraßenmanagement geben, um die Straßenzüge wiederzubeleben und gezielt gegen den Leerstand zu arbeiten.

Alte Leitungen sorgen für Kabelbrände im Rathaus

In den zurückliegenden Jahren ist bereits vieles geschafft worden. Abgeschlossene Maßnahmen, die mit Mitteln aus dem Städtebauprogramm finanziert wurden, sind etwa die Oberschule oder die Bibliothek, an der in diesem Jahr noch die Fassade und 2023 der Vorplatz neu gemacht werden. Die Nossener Straße 34 oder auch die Wunderburg 9 sind Beispiele für Unterstützung privater Sanierungen. 25 Prozent Pauschalförderung für Arbeiten an der äußeren Gebäudehülle können Eigentümer aus dem Stadtumbauprogramm erhalten.

Noch warten musste zuletzt das Rathaus auf der Liste der öffentlichen Daseinsvorsorge, weil Schulen und Kitas Vorrang hatten. Dabei besteht für das Verwaltungsgebäude der Stadt dringender Handlungsbedarf – Brandschutz, Fluchtwege und Elektrik sind die wichtigsten Punkte. Weil die Leitungen 70 Jahre alt sind, hat es in der Vergangenheit im Rathaus schon mehrere Kabelbrände gegeben. Um eine 100-Prozentförderung für kommunale Gebäude hatte sich die Stadt beworben, mit sechs Millionen Umfang wurde der Antrag allerdings abgelehnt. Deshalb ist das Rathaus jetzt als Priorität mit ins Städtebauprogramm aufgenommen worden, um hier in absehbarer Zeit einzelne Bauabschnitte bewältigen zu können. Je nach Haushaltslage, denn ein Drittel der Kosten muss die Stadt in jedem Fall selbst tragen.

Findet sich für den Rheinischen Hof ein Käufer mit Nutzungskonzept, hat die Stadt die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung über das Stadtentwicklungskonzept. Denn als stadtbildprägendes, denkmalgeschütztes und leerstehendes Gebäude ist der Rheinische Hof Teil des Entwicklungskonzepts im Sinne des Erhaltes des historischen Stadtbildes und der nach- und Wiedernutzung von Leerständen.

Von Manuela Engelmann-Bunk