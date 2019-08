Klosterbuch.

Zum gefühlt dritten Mal springt Elsbeth Pohl-Roux auf, obwohl schon alles auf dem Tisch steht. „Setz’ dich doch jetz’ ma’ her hier!“, herrscht Jürgen Pohl seine Frau ein bisschen streng an – eine ungewohnte Rollenverteilung bei den Eheleuten, zumindest so nicht zu vermuten. Erstaunlich widerspruchslos pflanzt sich die Frau neben ihren verschmitzt lächelnden Mann, der die ganze Zeit in sich selbst und im altrosa Sofaplüsch ruht. Was ist denn los, werden die Pohls jetzt spießig?

Im Bahnhof eingemietet

Ja, es stehen Veränderungen ins Haus: Das Plüschsofa steht nicht im Fachwerkhof, sondern im neuen Wohnzimmer, im Bahnhof Klosterbuch. Seit Jahresbeginn sind die Pohls dort Mieter. Dass sie dort einziehen dürfen, wurde im Verein Be-Greifen entschieden, denn dem Verein gehört das Bahnhofsgebäude.

Der Fachwerkhof steht zum Verkauf im Internet, für eine halbe Million Euro. Das klingt wenig. Sind die Pohls zum Verkaufen gezwungen? „Überhaupt nicht“, sagt Elsbeth Pohl, „doch in dem Objekt stecken Flutfördermittel. Das Geld haben wir geschenkt bekommen. Wir wollen das jetzt nicht beim Verkaufspreis rausschlagen. Als Christen sehen wir uns verpflichtet, jetzt beim Verkaufen keinen Gewinn zu machen.“ Mit der Bank sei der Preis abgestimmt.

Der 64-jährige Jürgen Pohl und seine ein Jahr jüngere Frau haben nach eigenem Bekunden einen einfachen Grund, so langsam alles etwas kleiner zu fahren. Jürgen Pohl dazu: „Wir sind jetzt in einem Alter, wo das dran ist. Wir möchten uns auf Aktivitäten konzentrieren, die mal in unsere Altersbeschäftigung münden.“

Noch mal richtig was anfangen

Dazu gehört: Unterhalb ihrer Streuobstwiese am Hang wollen sie einen kleinen Schulbauernhof bauen. Die Stadt stimmte dem Vorhaben zu. Dort haben dann Jürgen Pohls Pferde einen Stall. Und in ein grünes Klassenzimmer können ganze Schulklassen zum Lernen kommen – im Übrigen das ganze Jahr über, denn: Das bäuerliche Leben bewegt sich durch den Jahreskreis der Natur. In den kalten Monaten werden die Bäume geschnitten, das Holz wird gesammelt und heizt später mal den Backofen.

Die Kinder lernen, warum im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt, weil dann nämlich die Wiese gekämmt wird. Es folgt das Baumscheibenprüfen: Es darf keine Mauselöcher geben. Es folgt die Blüte... „Wir möchten den Kindern den Regelkreislauf der Natur nahe bringen.“ Jürgen Pohl hat konkrete Vorstellungen. Man merkt ihm an, er freut sich drauf ,wenn er sagt: „Wir wollen noch mal richtig was anfangen.“

Häuschen mit Baustopp

Den Schulbauernhof sehen beide als ihre künftige Wirkungsstätte. Ihr künftiger Wohnort ist der Bahnhof. Und nicht etwa das Häuschen oben in der Siedlung am Waldrand, wo die Pohls neben rund zehn weiteren Eigentümern ein Fleckchen Erde ihr Eigen nennen. Für das Häuschen dort ist ein Baustopp verhängt. „Wir sind dankbar dafür, dass die Stadt zusammen mit dem Landratsamt derzeit an einer Lösung arbeitet, die nicht nur für uns, sondern für alle dortigen Eigentümer klare Verhältnisse schafft“, sagt Elsbeth Pohl. Die dafür nötige Zeit wollen sie den damit befassten Behören dann auch lassen.

Doch was soll mit dem Fachwerkhof und dem dazugehörigen Areal werden? Die Pohls selber sagen dazu: „Wir haben uns das auch gedacht, was wird denn da werden, wenn wir dort nicht mehr die Hauseltern sind?“ Deshalb sind an den Verkauf des Fachwerkhofes Bedingungen geknüpft. Oder so formuliert: „Wir wünschen uns jemanden, der auf dem Hof im sozialen Bereich weiter wirkt, wie in den vergangenen 20 Jahren.“

Frau sucht Bauer

Die Beiden müssen selbst überlegen: Insgesamt versuchten wohl zirka 50 Minderjährige, Jugendliche und Männer nach einem tiefen Tal in ihrem Leben auf dem Fachwerkhof einen Neustart. Ob ihr Engagement damit zu tun hat, dass Elsbeth Pohl selbst einen Sohn in jungen Jahren durch einen Unfall verlor, bleibt unausgesprochen. Vielleicht ist es ein Teil der Erklärung, mit vielen weiteren Facetten. Denn vor mehr als 20 Jahren, als Elsbeth Pohl-Roux noch gar nicht so heißt und aus dem Schwabenland ins Kloster Buch nach Sachsen zieht, liegt das schon einige Zeit zurück. Ihren heutigen ersten Familiennamen trägt sie durchs Heiraten. Den zweiten, aus ihrer Familienhistorie stammend, wählte sie selbst.

Unter dem Motto „Frau sucht Bauer“ werden Jürgen und Elsbeth Pohl vor knapp 20 Jahren ein Paar. Der Fachwerkhof fungiert in zwei Jahrzehnten für viele als Startbahn: Männer aus dem Gefängnis, nach Drogenkarrieren, mit Hirnverletzungen, zuletzt sechs minderjährige Flüchtlinge, mit den Pohls als Pflegeeltern. Jeder muss letztlich mit der ihm zur Verfügung stehenden Kraft das Laufen für das eigene Leben neu beginnen.

Von Kindstaufe bis Kriminalität

Das geht sehr verschieden aus. Für einige mündet es in ein heute ziemlich normales Ehe- und Familienleben. Die Pohls freuen sich riesig, wenn sie zur Hochzeit oder Kindstaufe eingeladen werden. Bei manchen mündet der Weg nach dem Fachwerkhof in eine Berufsausbildung, in die Gründung eines eigenen Unternehmens, bei anderen in die Kriminalität, und auch in den Tod.

„Das wird immer davon mitbestimmt, was ein Mensch in seinem Rucksack zu uns mitbringt“, sagt Elsbeth Pohl. „Nicht wenige dieser Jungen und Männer brauchen einfach für eine gewisse Zeit einen Ersatzvater, um ein länger zurückliegendes Trauma lösen zu können.“ Das zeigt: Für nicht wenige der Leute vom Fachwerkhof ist Jürgen Pohl möglicherweise der viel wichtigere Begleiter.

Die Eheleute lassen keinen Zweifel dran: Wer auch immer bei ihnen Station macht – ihnen ist jeder Mensch ebenso viel wert wie jeder andere. Und – bei Elsbeth Pohl geht nun mal nichts ohne Bibelspruch – sie halten es mit dem Evangelisten Matthäus. Der schreibt im Kapitel 25: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.

Von Steffi Robak