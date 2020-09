Richzenhain: Heißer Zisch im Gerstensaft

Richzenhain

Die Entscheidung fiel kurz vor knapp. Erst vor einer Woche erlaubten die Behörden den Adams, in Richzenhain das Brauereifest zu veranstalten. Die Brauereibesitzer mussten dazu ein Hygienekonzept einreichen. So gibt es den Gerstensaft beispielsweise nur in Bechern. „Wir müssten die Gläser sonst bei 60 Grad Celsius waschen“, sagt Olaf Adam. Und Bier aus einem warmen Glas ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache.

Glühendes Eisen geditscht

Aber dafür gibt es gehopfte Getränk mit heißem Schaum. Unter Schmieden war es Brauch, das Bier mit einem glühendem Stück Eisen umzurühren. Dadurch karamellisiert der Restzucker. Heißer Schaum und kühler Trunk bilden einen geschmacklichen Kontrast. „Das ist wie Eis mit heißen Himbeeren“, vergleicht Olaf Adam. Er sucht noch nach einem Namen für das Getränk, denn „Stachelbier“ gefällt ihm nicht. Diese Bezeichnung hat sich für den Gerstensaft eingebürgert, in den glühendes Eises geditscht wird.

Feuerkörbe spenden Wärme

Ein Schmiedefeuer entfachen die Adams zum Brauereifest aber nicht. Sie nehmen einen Muffelofen, um Stäbe aus Edelstahl solange zu erhitzen, bis diese rot glühen. Ein spezielles Bier haben sie auch gebraut. Es hat eine höhere Stammwürze, also auch mehr Restzucker. Darum ist es gut für die Veredlung mit dem glühenden Stab geeignet. Die Technik ist bereits in der Scheune aufgebaut, die am Sonnabend erstmals für den Schankbetrieb öffnet. Durch die unterschiedlichen Bewirtungsräume ist es so auch besser möglich, die Besucherströme auseinanderzuziehen, was wiederum dem Hygienekonzept nutzt. Ein anderer Schankort ist die Remise, wo früher die Pferdewagen der Brauerei abgestellt waren und die nun als Feierstätte dient. Auf dem Hof und dem Außen-Gelände ist auch Betrieb. Wenn es nachts zu kalt wird, spenden Feuerkörbe Wärme.

Ungefiltert und naturtrüb

Freilich gibt es zum Brauerfest auch Bier ohne heißen Zisch. Aber selbst die normalen Brauspezialitäten aus Richzenhain sind schon besonders genug. Es ist nicht gefiltert und daher naturtrüb. Und manch einer scheint es besser zu vertragen, als die Massenware der Großbrauereien. Olaf Adam hat so einen Automatenkunden. Seit April füllen Adams das Richzenhainer in Flaschen und verkaufen es mittels einer elektromechanischen Apparatur – wegen Corona. Das läuft sehr gut, die Kundschaft kommt aus ganz Sachsen. Da ging bisher nicht eine Produktionscharge von acht Hektolitern durch den Automaten, sondern mehrere.

Wertmarken statt Kleingeld

Zum Brauereifest gibt es den Gerstensaft natürlich aus menschlichen Händen. Allerdings wird nicht Geld bezahlt, sondern mit Wertmarken. Das ist wegen des Infektionsschutzes so. Die Gäste kaufen die Coupons zu zehn, 20 oder 30 Euro. Auf der Rückseite kreuzt das Schankpersonal ab, wieviel Biere auf eine Wertmarke gekauft wurden. Und sollte der Gast nicht alle abtrinken, bekommt er natürlich Geld zurück. „So sparen wir uns das Hantieren mit Kleingeld“, begründet Olaf Adam dieses Bezahlsystem. Er hat mit seiner Frau Anja die Brauerei Richzenhain wieder zum Leben erweckt.

Das Brauereifest beginnt am Sonnabend um 18 Uhr auf dem Gelände der Brauerei Richzenhain Am Diedenhainer Weg 3.

Von Dirk Wurzel