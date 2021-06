Riesenbildschirm oder Zettel und Stift? Waldheimer Stadträte debattieren über neumodische Schultafeln

Waldheim

Nun will auch die Grundschule die Kreidezeit hinter sich lassen. Darum beschäftigte das Thema „interaktive Tafeln“ den Waldheimer Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung. Die Räte beschlossen, rund 7500 Euro aus der Rücklage zu nehmen, um den Eigenanteil für die Förderung aus dem Bundesprogramm „Digitalpakt“ zu bezahlen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann verfolgte die Sitzung als Zuschauerin und nahm eine Kritik eines Parteikollegen aus der CDU-Fraktion des Waldheimer Stadtrates mit.

Lehrer können Filme einspielen

Interaktive Tafeln sind wie große berührungsempfindliche Computerbildschirme. Zwar kann man mit speziellen Stiften auf den Oberflächen auch was anschreiben. Aber das ist dann eben Schrift auf einem übergroßen Computerbildschirm. Auch Filme und ganze Tafelbilder können die Lehrer und auch die Schüler auf die interaktiven Tafeln einspielen.

In der Oberschule sind sie bereits weitgehend Standard, weitere Waldheimer Schulen wollen jetzt nachziehen. Es geht um jeweils fünf moderne Tafeln für Grund- und Förderschule sowie für vier für die Oberschule. Christian Wesemann, Stadtrat der AfD-Fraktion, äußerte seine Skepsis an den interaktiven Tafeln. So sei es für die Kinder unvorteilhaft, wenn sie in der Schule den ganten Tag auf Computerbildschirme schauten, was sich dann zuhause fortsetze. Zudem würden die interaktiven Tafeln Folgekosten produzieren. „Die Software muss ständig aktualisiert werden“, sagte Christian Wesemann. „Es gibt einige Bedenken, so dass wir uns enthalten werden.“ Sein Fraktionskollege Mike Mende meinte, „die Kinder sollten erst mal ordentlich schreiben und lesen lernen, mit Stift und Papier.“

Mit Zettel und Stift

Hauptamtsleiterin Mandy Schützel erklärte, dass sich die Lehrer die interaktiven wünschen. Sie verwies zudem darauf, dass die Lehrpläne mittlerweile auf die neue Tafeltechnik abstellen. Tobias Busch, Stadtrat der CDU-Fraktion stellte klar, dass die Kinder nicht am Computer lesen und schreiben lernen, „sondern mit der Hand und Stift und Papier.“ Er fragte aber, ob die Schulen überhaupt die technischen Voraussetzungen für die Installation der interaktiven Tafeln haben. Mandy Schützel erklärte, dass dies der Fall sei.

Kritik am Förderprogramm „Digitalpakt“ nahm die mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann mit nach Berlin. „Wir bekommen 450000 Euro Fördergeld, müssen aber rund 600000 Euro Eigenanteil leisten. Darüber sollte in Berlin mal nachgedacht werden“, sagte CDU-Stadtrat Dr. Andreas Liebau.

Mehrheit für Technik-Tafeln

Mit über einer Million Euro aus Fördergeld und Eigenanteil bezahlt Waldheim weit mehr als interaktive Tafeln. Das geht bei den baulichen und technischen Voraussetzungen los, die für die verstärkte Ausstattung der Schulen mit Computern notwendig sind. Da sind beispielsweise Netzwerkkabel zu verlegen und Räume für Server zu schaffen. Weiterhin kauft die Stadt Computer für Lehrer und Schüler. Ziel ist es, die Bildungseinrichtungen mit allem Pipapo ins digitale Zeitalter zu bringen.

Die Abstimmung im Stadtrat ging für die interaktiven Tafeln aus. Von 16 anwesenden Stadträten stimmten 13 dafür, das zusätzliche Geld bereit zu stellen. Die drei Räte der AfD-Fraktion enthielten sich wie angekündigt.

Von Dirk Wurzel