Neue Freunde des Leisniger Riesenstiefels formieren sich um Weltrekord-Schuhwerk

Motorsense, Wassereimer, Schrubber, Wischlappen – am Stiefelmuseum am Burglehn von Leisnig wird geschrubbt und gewienert. Das Grün in den Rabatten entlang der Hausfassade wird gestutzt. Das Domizil des laut Guinnesbuch der Rekorde weltgrößten Stulpenstiefels macht sich startklar, nicht nur für neue Besucher, sondern auch für eine neue Ära: Gerade formiert sich eine neue Stiefelwacht.

Bewegung in der Vereinsarbeit

Uwe Reichel, Vorsitzender vom Leisniger Geschichts- und Heimatverein, ist froh darüber, dass wieder Bewegung kommt in diesen Teil der Vereinsarbeit. Mario Bilski sei auf ihn zu gekommen mit der Anregung, er wolle sich darum kümmern, mit weiteren Mitstreitern den Stiefel wieder in Obhut zu nehmen. Bilski, selbstständiger Unternehmer mit einem Baum- und Rodeservice, ist als berufener Bürger im Technischen Ausschuss der Stadt aktiv, außerdem engagiert er sich in eine Teilnehmergemeinschaft für die Flurneuordnung in den Gefilden um Leisnig. Zusammen mit seiner Frau Angela habe er entschieden, jetzt ein Auge mit auf den Stiefel zu haben und konnte ein paar Kumpels dafür gewinnen, ihn dabei zu unterstützen. Dazu gehört René Friedrich.

Stiefel darf nicht untergehen

„So was wie unser Stiefel darf doch nicht untergehen“, sagt Friedrich. Es habe zudem etwas für sich, wenn Freunde sich dafür zusammenfinden. „Da weiß man, wie man miteinander umgeht, wenn man eine Aufgabe zu lösen hat und nicht unbedingt einer Meinung ist.“

Über eins haben sich die neuen Freunde des Stiefels bereits verständigt. Aufwändige Uniformen wie für die bisherige Stiefelwacht werde es nicht geben. Zunächst sind einheitliche T-Shirts im Gespräch und Sakkos in der Farbe des Stiefels geplant. Das Sakko könne über einer schwarzen Jeans getragen werden Angela Bilski sagt: „Das ist als Erkennungskleidung ausreichend. Bei allem anderen werden wir sehen, wie wir damit umgehen.“

Alte Stiefelwacht keinesfalls kopieren

Schließlich geht es keinesfalls darum, die bisherige Stiefelwacht zu kopieren. Diese hatte nach eigenem Bekunden aus Altersgründen einen Schlussstrich gezogen und damit aufgehört zu existieren. Dann solle auch so sein, meint Uwe Reichel vom Heimatverein: „Der Vereinsvorstand hatte zuletzt noch einiges bei der früheren Stiefelwacht hinterfragt, was um den Stiefel und dem Umgang damit relevant ist. Dann wurde signalisiert: Wir sind raus.“

Auch der kleine Stiefel, der am Mini-Trecker angehängt früher übers Altstadtfest tuckerte, steht nicht mehr im Museum. Als Privateigentum zog er mit aus dem Stiefelhaus, nur der Große steht noch da und harrt der Dinge, die um ihn herum geschehen sollen.

Rolf Neidhardt : Sohle wieder hell

Damit diese Dinge geordnet vor sich gehen, schaute Freitagnachmittag Rolf Neidhardt im Stiefelmuseum vorbei. Ein-zwei Sachen hat er schon auf dem Schirm, die er dem Großen unbedingt angedeihen lassen will: Zum einen sei es ihm wichtig, dass die Sohle beziehungsweise ihr Rand wieder original hergestellt wird. Der mit Farbe behandelte und dadurch jetzt dunkle Rand soll wieder ohne Anstrich sein.

Das Stiefelleder, in der Fachsprache Blatt genannt, müsse zudem unbedingt behandelt werden. Das sei nach einem alten Wasserschaden dringend nötig.

Da muss mal wieder jemand rein

„Es muss wieder jemand in den Stiefel hinein“, sagt der 82-Jährige. Soweit er weiß, war er der Erste und der Letzte, der bisher in den Schaft des Riesenschuhwerks abgetaucht ist. „Das muss 2003 oder 2004 gewesen sein und es ist mal wieder dran.“

Auf Reisen gehen solle der Stiefel nicht wieder. Wie und zu welchen Anlässen er präsentiert wird, stehe jetzt noch nicht zur Debatte. Zum einen bremste die Corona-Zeit die neuen Stiefelfreunde zwar etwas aus. Zum anderen ist das in diesem Jahr ausfallende Altstadtfest auch eine Chance für sie, sich zu sammeln und Schwung zu holen für neue Aktivitäten. Geöffnet ist das Stiefelmuseum derzeit wieder. Mit Bärbel Kidalla ist dort auch eine Leisnigerin anzutreffen, die vor den Toren der Burg Mildenstein die Gäste gern empfängt.

Von Steffi Robak