Riesige Eiche stürzt auf sechs Autos in Döbelner Wohngebiet

Dieses Geräusch vergisst Claudia Wokittel so schnell nicht wieder. „Ich saß gerade auf dem Balkon, als es mächtig knackte und dann scherbelte“, erzählt die junge Frau. Das war Sonntagmittag kurz nach zwölf Uhr.

Eiche bricht in der Stammmitte durch

Im Wohngebiet am Sonneneck in Döbeln, oberhalb des Döbelner Bürgergartenparkes, sitzen die Leute beim Mittagstisch, als eine Windböe die 20 Meter hohe Eiche in der Stammmitte durchbrechen lässt.

12.21 Uhr werden die Kameraden der Döbelner Feuerwehr alarmiert und rücken mit vier Fahrzeugen und 14 Kameraden zum Sonneneck aus. „Zum Glück saßen die Leute um diese Zeit alle offenbar am Mittagstisch. So gab es wenigstens keine Personenschäden“, sagt Feuerwehrchef Thomas Harnisch, der den Einsatz leitet.

Zum Glück wurde niemand verletzt.

Rest des Baumes muss noch am Sonntag gefällt werden

Die Feuerwehrleute sichern den noch stehenden Rest des Baumes mit Hilfe des Drehleiterfahrzeuges mit einem Stahlseil an einem anderen stabileren Baum. Dann beginnen sie mit den Aufräumarbeiten. Zwischenzeitlich ist auch Jürgen Aurich, Leiter des Baubetriebsamt der Stadt mit einigen Bauhofmitarbeitern vor Ort. Sie beginnen den abgebrochenen Stamm zu zersägen und die Autos freizuschneiden. Einige Fahrzeuge können noch weggefahren werden. Andere werden im Laufe des Nachmittags beräumt. Denn die gespaltene riesige Eiche muss aus Sicherheitsgründen noch am Sonntagnachmittag gefällt werden, entscheiden die Feuerwehrleute gemeinsam mit den Döbelner Stadtgärtnern.

Wahrscheinlich gehört der äußerlich gesund aussehende riesige Baum zum angrenzenden Bürgergarten-Areal. Die Parkanlage will die Stadt gerade mit Bürgerideen und einem Landschaftsarchitekturbüro neu gestalten.

Zahlt die Versicherung?

Die geschädigten Anwohner diskutierten unterdessen die Frage, wer für den Schaden aufkommen muss.

Trifft den Baum­besitzer keine Schuld, bleiben Auto­fahrer schlimmstenfalls auf ihrem Schaden sitzen. Ein natürlicher Astabbruch, für den es vorher keine besonderen Anzeichen gab, gehört für viele Versicherer zum natur­gebundenen allgemeinen Lebens­risiko. Im besten Falle hilft die Kasko­versicherung. Die Teilkasko in der Auto­versicherung zahlt bei Sturm­schäden jedoch erst ab Wind­stärke acht. Ob darunter auch eine kurzfristige starke Windböe zählt, ist offen.

Von Thomas Sparrer