Kriebstein

Der Sonntag hat es rausgerissen. Bei Sonnenschein strömten die Besucher scharenweise auf die Burg Kriebstein. Am Baumkuchenstand stand eine lange Schlange.

Das sah am Sonnabend noch ganz anders aus. Gut beschirmt oder in Regenjacken gehüllt hatten sich vergleichsweise wenig Leute auf der Burg Kriebstein zum Ritterspektakel eingefunden. Dort gab es trotz schlechten Wetters auch am Sonnabend einiges zu erleben. Schaukämpfe der Ritter zum Beispiel, die aber abgestimmt aufs Wetter in den Regenpausen stattfanden. Soll ja keiner ausrutschen im Harnisch mit Schwert und Schild. Arbeitsschutz geht jeden an – auch die Ritterschaft.

„Wir sind sonst immer am Männertag hier und hatten Glück mit dem Wetter“, sagt Linda Bischoff von der Veranstaltungsagentur Corex GmbH aus Cottbus. Diese Firma hat sich einen Namen gemacht in der Organisation solcher Mittelalter-Feste und ist auch auf der Burg Mildenstein in Leisnig zu erleben. „Wir haben 2000 Besucher gezählt. Wer am Sonnabend nicht kam, erschien dann am Sonntag“, sagt Linda Bischoff. Sie ist mit der Resonanz zufrieden – 2.000 Gäste sind in Anbetracht des nassen Wetters ganz ordentlich. „Wir kommen auf alle Fälle im nächsten Jahr wieder, auch wenn der Burgberg gebaut wird“, sagt Linda Bischoff.

Corex hatte nicht nur zahlreiche Händler, die Mittelalter-Utensilien wie Ketten, Dolche und Lederwaren verkauften, mit nach Kriebstein gebracht. Auch entsprechende Speisen und Getränke wurden feilgeboten. Garküchen und Tavernen standen bereit, die Lager waren zum Bersten gefüllt und luden bei Ritterbier, Met, bei Braten und Fladen, Knoblauchbrot oder anderen Köstlichkeiten zum Verweilen und Schlemmen ein. Altes Handwerk gab es ebenfalls zu entdecken.

Von Dirk Wurzel