Ebersbach

Die riesige Werbetafel mitten auf der Muldewiese bei Ebersbach sorgt seit einigen Tagen für Aufsehen. „Jetzt wollen die auch noch diesen freien Fleck am Fluss bebauen. Dabei wäre das Überflutungsgebiet bei Hochwasser“, schimpft ein Leser am Telefon. Nicht richtig hingeschaut, blieb da nur zu antworten. Es gibt zwar eine große Tafel für ein großes Bauprojekt. Doch das soll nicht an der Mulde, sondern in einiger Entfernung hoch darüber realisiert werden. Denn es geht um das Rittergut Ehrenberg.

Es soll ein Kleinod daraus werden

Das schlummert seit Jahren den Dornröschenschlaf und verfiel ungenutzt vor sich hin. „Das Herrenhaus und die Wirtschaftsgebäude des Rittergutes sind in einem schadhaften bis ruinösen Zustand. Der Park ist verwildert“, steht im Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Sachsen II. „Ich kenne Objekte, die sich in einem viel dramatischerem Zustand befunden haben und aus denen trotzdem richtige Kleinode geworden sind“, blickt Peter Müller optimistisch in die Zukunft. Der Dresdner Architekt begleitet das Projekt „Wohnen im Rittergut Ebersbach“ für die Eigentümerfamilie.

Reihenhäuser und Wohnungen

Vorgesehen ist der Verkauf von voll erschlossenen, aber unsanierten Gebäude- beziehungsweise Grundstücksanteilen im denkmalgeschützten Objekt, die die neuen Besitzer dann in Eigenregie gestalten können. „Der Ankaufspreis ist dann entsprechend niedriger und die Bauherren könnten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Gestaltungsordnung ihre Vorstellungen verwirklichen“, erklärt Architekt Müller. Es würde sich um Reihenhäuser mit einer Fläche zwischen 120 und 250 Quadratmeter handeln. Eine andere Möglichkeit des Wohnens soll das Mieten sanierter Wohnungen – 70 bis 150 Quadratmeter groß – im Herrenhaus sein. Diese Sanierung übernimmt laut Müller die Eigentümerfamilie selbst.

Alles in allem könnten bis zu 25 Wohneinheiten neu entstehen. Der Innenhof des Rittergut-Ensembles soll autofrei, familienfreundlich und kleinkindgerecht gestaltet werden.

Weitere Aufwertung von Ebersbach

Für Jürgen Müller, den amtierenden Ortsvorsteher von Ebersbach, sind das „tolle Pläne“. Er sagt: „Für den jetzt schon attraktiven Wohnstandort Ebersbach wäre das eine weitere Aufwertung. Auch der Park würde davon profitieren, wenn das Vorhaben umgesetzt wird.“ Dass so ein Konzept aufgehen kann, sei bereits an anderer Stelle in Ebersbach zu sehen. Jürgen Müller: „Mit dem ehemaligen Gutshaus Am Rosenbeet haben wir da ein ganz praktisches Beispiel. Dort sind auch neue Wohnungen entstanden, die gut angenommen wurden.“

Herrenhaus-Sanierung soll bald starten

Bleibt die Frage nach der Zeit. „Das Aufstellen des Schildes war der erste Schritt. In den nächsten Tagen gehen wird mit dem Projekt ins Internet. Mal sehen, wie dann die Resonanz ist“, sagt Architekt Müller. Wenn sich zunächst eine Familie findet, könne diese durchaus schon loslegen und müsse nicht auf weitere Bauherren warten. Wenn es gleich mehrere Käufer wären, wäre es für die Umsetzung des Gesamtprojektes aber von Vorteil. Mit der Sanierung des Herrenhauses wolle die Eigentümerfamilie laut Peter Müller recht bald beginnen. Die Ausschreibungen für die Sanierung des Baukörpers gingen jetzt raus.

Von Olaf Büchel