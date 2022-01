Ritterschlag für AG Geschichte beim Döbelner Treibhausverein

Döbeln

Stephan Conrad kann es noch gar nicht so recht fassen: Der Treibhausverein und die AG Geschichte, die er mit begründet hat, stehen ab kommender Woche mit vielen namhaften Preisträgern des Obermayer Awards in einer Reihe. „Das ist so etwas wie ein Ritterschlag, mit so vielen inspirierenden Menschen genannt zu werden.“ Am kommenden Dienstag wird der Preis im Berliner Abgeordnetenhaus verliehen, die neuen Preisträger sind per Videokonferenz zugeschaltet. Die Preisverleihung wird ab 18 Uhr auf den Websites des Berliner Abgeordnetenhauses und von Widen the Circle als Live-Stream übertragen.

Der Obermayer Award wird jährlich von der Obermayer Foundation, einer Stiftung aus der Stadt West Newton in Massachusetts, vergeben. Dabei werden deutsche Bürger und Initiativen geehrt, die besondere Beiträge leisteten, um die jüdische Geschichte und Kultur ihrer Gemeinden zu erhalten. Dabei soll das deutsch-jüdische Zusammenleben der Vergangenheit in Erinnerung gerufen und für die Zukunft wiederhergestellt werden. Die Stiftung, welche die Auszeichnungen vergibt, wurde von Arthur S. Obermayer gegründet, einem Vorstandsmitglied der Amerikanisch-Jüdischen Gesellschaft, dessen Vorfahren aus Deutschland stammten. Die Preisträger werden weltweit vorgeschlagen, besonders von Juden, die damit ihre Anerkennung und Dank für die geleistete Arbeit aussprechen wollen. Der Verein Treibhaus in Döbeln wird speziell für sein Engagement gegen die rechtsradikalen Szene in der Stadt und für seine Projekte zur Erforschung der jüdischen Lokalgeschichte ausgezeichnet.

Die AG Geschichte des Treibhausvereins erforscht seit mehr als zehn Jahren die Döbelner Heimatgeschichte in der Nazizeit. Michael Höhme, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums, hatte 2007 die ersten Recherchen zu jüdischen Familien, die in Döbeln lebten und dem Holocaust zum Opfer fielen, erforscht. Sein Sohn Sebastian Höhme schrieb dazu eine besondere Facharbeit, die auch als Broschüre an das Leben der jüdischen Familien Glasberg und Gutherz erinnerte. Auf dieser Grundlage wurden vor deren einstigen Wohnhäusern die ersten fünf Stolpersteine in Döbeln verlegt. Mittlerweile konnten durch die weiterführenden Forschungen der AG Geschichte, die dazu auch die Erkenntnisse weiterer Heimatforscher zusammenführten, weitere elf Stolpersteine in Döbeln vor den letzten bekannten Wohnhäusern deportierter Jüdinnen und Juden verlegt werden. In umliegenden Orten kamen 27 Stolpersteine hinzu. Seit 2013 bietet der Treibhaus-Verein nun auch Führungen für die Öffentlichkeit und Schulen an. „Wir zeigen ihnen die Häuser, wo jüdische Familien lebten, und die Fabriken, in denen Zwangsarbeiter*innen eingesetzt wurden. Und wir recherchieren immer weiter“, erzählt Stephan Conrad. Mittlerweile hat der Verein auch eine Broschüre mit dem Titel „Niemand kam zurück – Jüdisches Leben im Altkreis Döbeln bis 1945“ herausgegeben und eine App entwickelt, mit der man den Routen der Führungen auf eigene Faust folgen kann. Am Jahrestag der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 organisiert der Treibhaus-Verein Gedenkveranstaltungen in Döbeln und umliegenden Orten, um die Stolpersteine zu reinigen und an die Schicksale der jüdischen Einwohner zu erinnern.

Aktuell setzen die Mitglieder der AG Geschichte gemeinsam mit Chefarzt Dr. Francisco Pedrosa Gil die bereits von dessen Vorgänger begonnenen Forschungen zur Rolle der Klinik in Hochweitzschen in der NS-Zeit fort. Zur Arbeitsgruppe gehören neben Stephan Conrad, Judith und Laura Schilling, Sophie Spitzner, Bernd Zöllner, Jan Lormis, Felix Schwarze und Julia Kaltofen.

Von Thomas Sparrer