Robert Kröher: Von Döbeln in die Schweiz, vom Board hinter die Kamera

Davos/Döbeln

Robert Kröher ist 21 Jahre jung, als er sich entschließt, in die Schweiz zu gehen. Aufgewachsen in Döbeln, wollte der gelernte Physiotherapeut zunächst für ein Jahr schauen, wie es sich anderswo lebt und arbeitet. Denn das war einer der Gründe für seine Entscheidung: „Als Physiotherapeut habe ich meine Zukunft nicht in Deutschland gesehen“, sagt der 38-Jährige. Abgesehen von der Entlohnung ist das Berufsbild in der Schweiz ein anderes. „Du darfst selbst viel mehr entscheiden.“

Robert Kröher aus Döbeln zog es mit 21 Jahren in die Schweiz, wo der Physiotherapeut inzwischen seit 18 Jahren lebt und arbeitet. Quelle: Robert Kröher

Außerdem sagten dem jungen Robert Kröher die Rahmenbedingungen zu. Als begeisterter Snowboarder wollte er die Möglichkeit haben, seinem Hobby stärker zu frönen. Wo sonst als in den Schweizer Bergen wäre das möglich? Allerdings landet er zunächst im Flachland, im Kanton Aargau. Dass er in der Schweiz bleiben will, steht nach seinem Probejahr fest. 2005 findet er in einer Klinik in Davos einen Job, den er heute noch gern macht. Und er ist da, wo er immer sein wollte – direkt in den Bergen. Seine vier Stunden Mittagspause verbringt Robert Kröher auf dem Snowboard.

Vom Brett hinter die Kamera

Zur Kamera greift er, als er mit den „jungen Snowboardern“ nicht mehr mithalten kann. „So war ich immer noch dabei.“ Außerdem sei es damals in der Szene in gewesen, Filme von Snowboardaktivitäten am Berg zu machen. Robert Kröhers Leidenschaft ist entfacht. Er filmt und fotografiert, zunächst mit einem Kumpel. 2012 gründet der Autodidakt mit Rukfilms seine eigenes kleines Unternehmen und arbeitet neben seinem Job als Physiotherapeut als Filmemacher und Fotograf. Vor allem Imagefilme für die Bergbahn Davos entstehen, durch Mundpropaganda kommen weitere Aufträge dazu. Auch für den Sportartikel-Hersteller O’Neill hat Robert Kröher bereits gearbeitet.

Selbst begeisterter Snowboarder, begann Robert Kröher irgendwann, die sportlichen Aktivitäten in den Bergen im Bild festzuhalten. Quelle: Robert Kröher

Um den Lebensunterhalt davon zu bestreiten, reicht es nicht. Ein Ziel wäre es für ihn. Allerdings, so Kröher, mag er auch seinen Job als Physiotherapeut in der Reha-Klinik. „Und ich bin ja auch noch im Fußball aktiv“, sagt er und schmunzelt. Fünf Jahre lang war er fester Physiotherapeut der U13-Nationalmannschaft des Fürstentums Liechtenstein. Aktuell ist er mit der U21 zur Europameisterschafts-Qualifikation unterwegs. Er mag die Abwechslung. Und es ist sein Ausgleich zur Arbeit in der Rehaklinik für Lungen-, Haut- und Herzpatienten, wo er muskulär nicht allzu viel unter die Hände bekommt.

Landschaften sind Kröhers Ding

Für Fotografie und Film bleibt da wenig Zeit. Die er hat, verbringt der naturverbundene Wahl-Schweizer mit Wandern oder Biken in den Bergen, um von dort beeindruckende Bilder mitzubringen. Was ihn überhaupt nicht reizt, ist Hochzeitsfotografie. Sein Ding sind Landschaften und – Autos. „Die Form muss stimmen“, sagt er, den die Gegensätze reizen. Ein Buch über Davos mit seinen Bildern möchte er als nächstes in Angriff nehmen. Das dauert, auch, weil der eigene Anspruch an sich und seine Bilder hoch ist. „Ich bin nicht immer hundertprozentig zufrieden.“

Der Döbelner Robert Kröher arbeitet seit 17 Jahren in der Schweiz. Die Berge haben aus dem begeisterten Snowboarder einen leidenschaftlichen Filmemacher und Fotografen gemacht.

Reizen würde Robert Kröher auch ein kleiner, knackiger Imagefilm über Döbeln. Denn seine Heimatstadt findet er einfach schön, auch wenn er momentan nicht hier zu Hause ist. Einmal im Jahr kommt er zu Besuch, weil ein Teil seiner Familie hier noch lebt. Irgendwann will auch er zurückkehren, um vielleicht seinen Lebensabend hier zu verbringen. „Ich komme gern nach Döbeln und sehe es vielleicht mit anderen Augen als die, die immer da sind.“ Bei einem dieser Besuche sind auch die Luftbilder von der Muldestadt entstanden, die er jetzt der DAZ zur Verfügung gestellt hat und die demnächst in dieser Zeitung veröffentlicht werden. „Das Licht war gut und meine Drohne habe ich ja immer dabei.“

Von Manuela Engelmann-Bunk