Hoch oben in den Bergen von Davos lebt Robert Kröher seinen Traum. Der Döbelner arbeitet seit 17 Jahren in der Schweiz. Die Berge haben aus dem begeisterten Snowboarder einen leidenschaftlichen Filmemacher und Fotografen gemacht, der auch die alte Heimat gern in Bildern festhält, wenn er auf Stippvisite ist.