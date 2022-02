Rochlitz

Der Bikepark in Rochlitz wird erweitert. Das Referat Bauantragsbearbeitung des Landkreises Mittelsachsen hat als untere Bauaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 16. Februar eine Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren erteilt.

Der Bikepark so wie er aktuell besteht, ist nach dem Hochwasser 2012 in Eigenregie von Bürgern und interessierten Bikern auf der Bleiche in der Nähe der Mulde entstanden. Seit geraumer Zeit bestünde der Wunsch einer Überarbeitung und Erweiterung, so der Bürgermeister der Stadt Rochlitz, Frank Dehne (parteilos).

So wie hier in Hameln kann ein Pumptrackkurs aussehen. Quelle: Dana Pollok

„Wir haben in diesem Zuge einen Fachplaner eingeschalten und die Baugenehmigung für die Bestandsstrecke plus Erweiterung beantragt.“ Auf dem Gelände soll eine professionell geplante BMX-Strecke mit Pumptrack entstehen. Das ist ein kleiner Parcours, der etwa mit BMX-Rad, Inliner und Tretroller befahrbar ist und auf dem man mit der Verlagerung des Körpergewichts Schwung holt.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Finanziell gesehen ist der Bau kein Großprojekt. Neben den Eigenleistungen von den interessierten Bikern sind von der Stadt für Material und Planung 10 000 Euro eingeplant. Wann es genau los geht, ist noch nicht klar. Von Bürgermeister Dehne hieß es auf Anfrage der lvz.de, dass die Umsetzung im zweiten Quartal diesen Jahres erfolgen soll. Erste Vorbereitungen gab es jedoch bereits: „Es wurden schon von einem anderen städtischen Bauvorhaben Größenordnungen an Erde zum Bauplatz verbracht, sodass schon eine sehr gute Grundlage geschaffen wurde, ohne das geplante Budget dadurch zu belasten.“

Von kr