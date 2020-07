Einiges los, trotz Corona. Abstand wahren und Hygieneregeln einhalten gilt nach wie vor. Was nicht heißt, dass der Sommer langweilig sein muss. So zieht am Wochenende US-amerikanisches Flair im Sonnenhof ein und in Roßwein gibt’s am Sonnabend zwischen Kirche und Rathaus den Auftakt für einen besonderen Sommer-Dreiklang.