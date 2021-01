Region Döbeln

„Los, Paul! Setz dich drauf“, ruft Emma ihrem Bruder zu. Die Zehnjährige sitzt schon auf dem Schlitten. Jetzt wartet sie nur noch auf ihren Bruder, um die lange Piste runter zu düsen. Der Hang an der Jahnstraße ist seit jeher der Treffpunkt in Leisnig für die, die eine waghalsige Abfahrt wagen wollen. Emma und Paul gehören dazu. Mit Mutter Antje waren sie am Sonnabendnachmittag, dick eingepackt, zum Rodeln gekommen. Und Emma wei0 ganz genau, wie man heil unten ankommt. Das richtige Bremsen will gelernt sein. In einer Trockenübung zeigt sie, welchen Fuß sie im Schnee versenken muss, damit der Schlitten in die eine oder andere Richtung lenkt. Und das ganze unter Highspeed, denn die Piste an der Leisniger Jahnstraße ist lang, steil und mit zwei Hügeln auch noch spannend. Als die beiden Geschwister lossausen, dauert es keine Minute und schon sind sie unten angekommen. Kaum vom Schlitten runter ziehen sie ihn auch schon wieder nach oben. Die nächste Runde wartet.

Kissen zum Schutz

Auch Heiko Voigtländer steht am oberen Rand des Hanges. Der 38-Jährige musste einfach herkommen, sagt er. „Ich wollte das Teil ausprobieren.“ Damit meint er einen einkufigen Schlitten. Das kleine Gefährt hat er mit einem roten Sitzkissen ein wenig gemütlicher gemacht. Aus gutem Grund. „Ich bin einmal ohne Sitzunterlage gefahren – das tat weh“, sagt er. Dann setzt er sich auf das ungewöhnliche Gefährt und wagt die Abfahrt. Die beginnt wackelig und endet nach einem Sprung von der kleinen Schanze, die Rodelwütige mitten auf dem Hang gebaut haben. DIe nächste Runde setzt Heiko Voigtländer aus. Ein Vater, der auf den einkufigen Schlitten aufmerksam wurde, will einmal die Piste damit hinab fahren.

Anzeige

Heiko Voigtländer wagte auf einem einkufigen Schlitten die Abfahrt und sprang über eine kleine Schanze. Quelle: Sven Bartsch

Zwischen Leisnig und Klosterbuch schnallen sich gerade Bärbel Geißler und Reinhard und Petra Keidel aus Waldheim die Langlauf-Skier unter die Schuhe. „Wir sind noch Anfänger, wollten es aber mal versuchen“, sagen sie. Langsam starten sie in Richtung Mulde. Hintereinander weg machen sie die ersten vorsichtigen Meter.

Überall in der Region gibt es sie, die Hotspots, an denen Mädchen, Jungen, Mamas und Papas die Piste runter rodeln. In Technitz dient ein Feld, kurz nach dem Ortsausgang, als Rodelberg. Und selbst in der Stadt selbst finden sich Möglichkeiten, mit dem Schlitten den Berg hinab zu sausen. An der Dresdner Straße, hinter dem Netto-Markt erspäht man sie: Kinder in bunte Schneeanzüge gepackt, und Mamas und Papas, die den Schlitten zum fünften oder sechsen Mal den Berg hinauf ziehen.

Von Stephanie Helm