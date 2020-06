Rohtabak in Döbeln hat einen neuen Besitzer

Döbeln

Das Firmengelände des einstigen VEB Rohtabak an der Industriestraße und der Roßweiner Straße in Döbeln hat einen neuen Eigentümer. Bei der Sommerauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG am Mittwochnachmittag im Dresdner Hygienemuseum kam das 4863 Quadratmeter große Grundstück mit zwei darauf befindlichen Gewerbeeinheiten und einer Bruttogeschossfläche von knapp 7000 Quadratmetern unter den Hammer.

Drei Bieter beteiligt

Drei Bieter waren am Nachmittag online und per Telefon beim Aufruf des Objektes dabei. 50 000 Euro war das Mindestgebot. Die drei Bieter gaben noch einige Gebote ab, bevor der Auktionator bei 94 000 Euro den Hammer senkte. Wer der Erwerber des Geländes ist, konnte Thomas Deckert von Sächsischen Grundstücksauktionen AG am Donnerstag noch nicht sagen: „Wir bekommen die entsprechenden Informationen in den nächsten Tagen.“ Der Bieter hatte sich für die Versteigerung vorher ordnungsgemäß registriert und entsprechende Sicherheiten hinterlegt. Auktionator und der anwesende Dresdner Notar Michael Becker setzten entsprechende Verträge auf.

Besitzübergang zieht sich noch ein paar Monate hin

„Jetzt hat der Käufer zwei Monate Zeit, den Kaufpreis komplett zu bezahlen. Dann dauert der Besitzübergang und die Eintragung im Grundbuch noch eine Weile“, so Thomas Deckert. Das heißt auch, dass sich in diesem Jahr wahrscheinlich auf dem Gelände noch nichts bewegen wird.

Skaterhalle hat bis Ende 2021 Mietvertrag

Seit Anfang der 1990er Jahre ist das Gelände eine Industriebrache. Der Treibhausverein Döbeln nutzt eines der Gebäude auf dem Gelände seit 2001 als Skaterhalle im Rahmen seines offenen Angebotes für die Kinder- und Jugendarbeit. Mit dem bisherigen Besitzer der Immobilie, einer Projektentwicklungsgesellschaft aus Markleeberg, hatte der Treibhausverein erst im vergangenen Jahr einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen. Dieser gilt noch bis Ende 2021 und ist von dem erneuten Verkauf der Immobilie nicht betroffen.

Bis 2012 war der Name „ Rohtabak“ sachsenweit als Technoclub, in dem die bekanntesten Szene-DJ’s auflegten sehr bekannt. Die Veranstaltungsfläche wird auch heute noch, allerdings unregelmäßig, für Partys genutzt.

