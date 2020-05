Rohtabak in Döbeln kommt unter den Hammer

Döbeln

Am 3. Juni kommt das Döbelner Rohtabak-Gelände bei einer Auktion in Dresden unter den Hammer. Das alte Industriegelände wird noch vom Treibhausverein mit seiner Skaterhalle sowie ab und an Partylocation genutzt. Was wird nun daraus, wenn die Gebäude versteigert werden?

Historischer Industriekomplex

Der historische Gewerbekomplex mit einem Gebäudebestand, der bis ins Jahr 1877 zurückreicht, hieß ab 1948 VEB Rohtabak. Hierhin lieferten zu DDR-Zeiten die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) ihre geernteten Tabakblätter. In dem Döbelner Betrieb wurden sie weiterverarbeitet. Das heißt der Tabak wurde fermentiert. Bei diesem Gärprozess wurden Zucker, Stärke, Eiweiß und Gerbsäure abgebaut und der Nikotingehalt reduziert. Danach ging der Tabak in die DDR-Zigarrettenfabriken.

Versteigerung im Hygiene-Museum

Seit Anfang der 1990er Jahre ist das Gelände eine Industriebrache. Nun werden 4600 Quadratmeter Flächen auf insgesamt drei Flurstücken versteigert. Fast 7000 Quadratmeter Gebäudeflächen kommen unter den Hammer. Zwei Gebäude mit zusammen 1400 Quadratmetern sind derzeit verpachtet. 50 000 Euro hat die Sächsischen Grundstücksauktionen AG als Mindestgebot angesetzt. Bieter müssen am 3. Mai, um 11 Uhr, nach Dresden ins Hygiene-Museum kommen. Dort wird das Döbelner Industriegelände gemeinsam mit weiteren Immobilien aus Sachsen und Bayern im Marta-Fraenkel-Saal aufgerufen.

Pachtvertrag bleibt gültig

Judith Schilling, Geschäftsführerin des Döbelner Treibhausvereins, blickt recht entspannt auf den Termin. „Wir nutzen eines der Gebäude für unsere Skaterhalle im Rahmen unseres offenen Angebotes für die Kinder- und Jugendarbeit.“ Seit 2001 existiert die Skaterhalle schon. Mit dem aktuellen Besitzer der Immobilie, einer Projektentwicklungsgesellschaft aus Markleeberg, hat der Treibhausverein erst im vergangenen Jahr einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen. Dieser gilt bis Ende 2021. Mit diesem gültigen Pachtvertrag kommt das Objekt nun wieder zur Versteigerung. Und weil der Käufer solcherart Verträge mit übernehmen muss, ist die Skaterhalle bis dahin sicher. Wie es dann weiter geht, hängt danach von den Plänen ab, die der mögliche Ersteigerer mit den Flächen hat.

Technoclub mit morbidem Charme

Jahrelang war Rohtabak in Döbeln weit über die Region hinaus für Technopartys mit bekannten DJ’s der Szene bekannt. 2012 schloss der Betreiberverein Delicious Dublin den Club. Seitdem gibt es immer mal wieder größere Partys in den Räumen. Auch die Zwölftklässler des Lessing-Gymnasiums veranstalten hier immer wieder mal eine Abi-Finanz-Party zur Finanzierung ihres Abiballs.

Ob die letzte größere Veranstaltungsfläche neben dem Staupitzbad auch nach der Versteigerung noch nutzbar ist, bleibt offen.

Von Thomas Sparrer