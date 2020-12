Rossau: Lkw rammt Pkw, Laterne und Baum – Fahrer stirbt im Krankenhaus

Rossau

Ein Drama mit tödlichem Ende nahm am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz an der Hainichener Straße in Oberrossau (Mittelsachsen) seinen Ausgang. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Lkw Scania fuhr zunächst quer über den Platz und streifte dann einen abgestellten Pkw Audi sowie eine Straßenlaterne. Danach prallte der Scania noch gegen zwei weitere parkende Pkw Honda sowie einen Baum. Dann konnte der Lkw durch Zeugen zum Stehen gebracht werden. Der 53-jährige Fahrer war augenscheinlich nicht verletzt, jedoch nicht ansprechbar und musste reanimiert werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 70 000 Euro.

Von daz