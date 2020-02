Roßwein: 3,5 Millionen und ein Umzug bis zur komplett sanierten Grundschule

Roßwein

Für die nächsten anderthalb Jahre werden Roßweins Grundschüler wieder im Metallfachzentrum an der Döbelner Straße lernen. Während der am Samstag startenden Februarferien zieht nicht nur die Grundschule komplett vom Weinberg hinunter ins MFM, sondern diesmal auch der Hort. Beim Umzug hilft den Lehrern und Erziehern eine Firma. Erforderlich ist der neuerliche Wechsel, weil ab März in der Grundschule wieder gebaut wird.

Und das ganz planmäßig. Es geht um die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen, die in den zurückliegenden Jahren in mehreren kleinen Häppchen begonnen wurden. Zuletzt war es die Brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulgebäudes, die den Umzug der Schüler erforderlich gemacht hatte. Seit knapp einem Jahr lief der Schulbetrieb nun wieder am Weinberg. Nach der jetzt eingeläuteten Sanierungsphase soll er das zukünftig für immer – und dann in einem komplett sanierten Schulgebäude.

Fast 400.000 Euro für Heizung und Regenwasser

Dafür geht es jetzt erst einmal am 16. März mit der Heizungstechnik und der Regenwasserinstallation los. Den Auftrag dafür vergaben die Stadträte am Donnerstag an die Firma Heizungstechnik Waldheim GmbH, die mit 391.697,39 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte und damit knapp 40.000 Euro unter dem nächst höheren Angebot lag. Zehn Firmen hatten die Unterlagen angefordert, fünf reichten Angebote ein. Dass in der Beschlussvorlage nicht alle Angebote aufgeführt waren, kritisierte Stadtrat Christian Senftleben ( CDU). Bauamtschef Dirk Mehler sicherte zu, dass die Zahlen problemlos eingesehen werden könnten und zukünftig wieder mit in den Vorlagen auftauchen würden.

Lösung für Hortbetrieb gefunden

Etwa ein Jahr sollen die Arbeiten am Heizungs- und Regenwassersystem dauern. Weil es währenddessen natürlich auch kalt in der Schule ist und kein warmes Wasser fließt, kann auch kein Hortbetrieb stattfinden. Deshalb wird der nun auch mit ins MFM verlegt. Das war zuletzt nicht möglich, weil es vom Landesjugendamt keine Genehmigung zur Nutzung des Außengeländes gegeben hatte. Wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) informierte, habe man dafür eine Lösung gefunden. Ein teil der Schüler könne beispielsweise das Außengelände der Oberschule mit nutzen. Für alles andere gibt es im MFM direkt beste Voraussetzungen. Für den Hort wurden zusätzliche Räume zu den Klassenzimmern mit angemietet. Der Laufweg vom MFM zum Weinberg entfällt somit für die Hortkinder.

Der Förderantrag für den letzten großen Schritt bis zur kompletten Sanierung der Grundschule läuft bereits. Rund 3,2 Millionen Euro werden Aufzug, die Außenanlagen und der Schallschutz kosten. 60 Prozent kann die Stadt Roßwein gefördert bekommen. Die verbleibenden 1,3 Millionen will die Stadt als Darlehen aufnehmen. Momentan geht man hier davon aus, dass nach den Sommerferien 2021 der Rückzug an den Weinberg erfolgen kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk