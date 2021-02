Roßwein: Beinbohrer gehen in Berufung

Roßwein/Chemnitz

Ein ungewöhnliches Verbrechen beschäftigte jetzt die Justiz in zweiter Instanz. Ungewöhnlich wegen der Brutalität, die die beiden Täter an den Tag legten. Und ungewöhnlich auch deshalb, weil sie das Verbrechen nicht selbst begingen, sondern in mittelbarer Täterschaft, wie es die Juristen sagen. Eine räuberische Erpressung, die der Geschädigte der Folterangriffe als „willenloses Werkzeug“ ausführte.

Schadenersatz für Hörgeräte

In den frühen Morgenstunden des 11. Dezember 2019 schlugen die beiden den Geschädigten und der Grimmaer bohrte ihn mit einem Akkuborschrauber fünfmal in den Oberschenkel. Er solle ihnen 200 Euro herbeischaffen. Das alles spielte sich in der Wohnung eines Schwerhörigen ab. Diesem habe der Gefolterte Hörgeräte kaputt gemacht, nun müssten 200 Euro für neue her. Also zog der Roßweiner mit den Beinbohrern los und versuchte vorm Lidl einen Lkw-Fahrer auszurauben. Der konnte aber letztlich fliehen, sich in der Fahrerkabine verschanzen und die Polizei rufen.

Verteidiger wollen mit der Strafe runter

So stellte sich das in der Verhandlung am Amtsgericht Chemnitz im Juni 2020 dar. Ein Schöffengericht sprach die Deutschen der gefährlichen Körperverletzung, Nötigung und versuchter räuberischer Erpressung schuldig und verurteilte den 25jährigen Grimmaer zu zwei Jahren Haft, den 35jährigen Mittäter zu drei Jahren Haft. Der jüngere ging als freier Mann aus dem Gericht, denn das Gericht setzte den Haftbefehl außer Vollzug. Damals hatte er bis zum Amtsgerichtsurteil ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gesessen.

Nun verhandelte die 5. Kleine Strafkammer des Landgerichts Chemnitz unter Vorsitz von Richterin Petra Kürschner die Berufung in dieser Sache. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch die Angeklagten hatten dieses Rechtsmittel eingelegt. Die einen wollten mehr, die anderen weniger Strafe. „Unser Ziel ist, auf unter zwei Jahre zu kommen“, sagte Rechtsanwältin Henrike Wittner, die Verteidigerin des Grimmaers. „Bei uns ist es ähnlich. Das Amtsgericht hat das Drogenproblem meines Mandanten nicht richtig festgestellt“, sagte Rechtsanwalt Thomas H. Fischer. Der Verteidiger des 35-Jährigen moserte zudem an einigen Formulierungen im Amtsgerichts-Urteil herum.

Staatsanwalt dagegen

„Weniger kann es nicht werden“, sagte dazu Staatsanwalt Jörn Wunderlich. Er erklärte die Strafanträge, die sein Kollege in der erstinstanzlichen Verhandlung gestellt hatte, mit „Altersmilde“, denn dieser Oberstaatsanwalt ist jetzt im Ruhestand. Wäre er Amtsrichter, hätte er die Sache gar nicht verhandelt, sondern gleich ans Landgericht verwiesen – weil ihm die vier Jahre Strafgewalt nicht gereicht hätten, die ein Schöffengericht am Amtsgericht hat. Jörn Wunderlich hat in seiner langen Laufbahn in der sächsischen Justiz auch schon als Richter gearbeitet. Jetzt als Staatsanwalt würde er für den älteren Angeklagten eine Strafe in einer Höhe beantragen „die an vier Jahren kratzt.“ Er machte den Angeklagten aber ein Angebot: Wenn sie ihre Berufung zurücknähmen würde er das auch tun. So könne es wenigstens nicht mehr schlimmer werden.

Urteil nun rechtskräftig

Die Angeklagten berieten sich kurz mit ihren Anwälten. Und nahmen dann die Berufung zurück. Da dies auch der Staatsanwalt tat, ist das Urteil jetzt rechtskräftig. „Ob sie bei solchen Taten unter Drogen standen, ist egal“, sagte die Vorsitzende. Sie riet den beiden, die Zeit in der Haft zu nutzen. Beide haben keinen Schulabschluss und keine Berufe gelernt. Einer ist in der 8.Klasse raus, der andere hat das Abgangszeugnis der Hauptschule.

