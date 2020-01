Roßwein: Der Gärtner schweigt, aber die Kamelie blüht

Roßwein

Es gibt Tage, an denen Stadtgärtner Ingolf Kirschstein nicht weiß, wo ihm der Kopf steht. Die letzten gehören wohl dazu. Kurz vor der Eröffnung des Roßweiner Kamelienhauses hat er alle Hände voll zu tun. Nicht nur, weil er für das Wohlergehen der prächtigen Pflanzen zuständig ist, die ab Samstag wieder elf Wochen lang jedes Wochenende angeschaut werden können. Sondern auch, weil Ingolf Kirschstein für die Ausstattung des großen Gewächshauses im Wolfstal zuständig ist. Das Motto in diesem Jahr? „Keine Ahnung“, lacht Heimatvereinschefin Martina Thiele. Sie weiß es tatsächlich nicht, denn Ingolf Kirschstein hält es geheim. Das Gewächshaus betreten darf in den letzten Tagen vor Eröffnung nur noch er selbst, bevor am Samstag um 11 Uhr das erste Mal wieder für die Öffentlichkeit die Türen geöffnet werden.

Erste Farbtupfer schon am Start

So viel ist schon mal zu sagen: Die große weiße Kamelie steht im Gegensatz zum vergangenen Jahr um diese Zeit schon in voller Blütenpracht. „Da können wir schon richtig was zeigen“, freut sich Martina Thiele. Für einen ersten Farbtupfer sorgt jetzt schon eine pinkfarbene Kamelie und auch die Zustellpflanzen blühen schon. Die große rote Kamelie und jene mit den rot-weißen Blüten halten sich noch bedeckt.

In diesem Jahr bekommen die Pflanzen im Kamelienhaus Stück für Stück neue Erde. Andere Investitionen hat der Heimatverein aktuell nicht geplant. „Wir müssen jetzt erst einmal wieder Geld ranholen“, sagt Martina Thiele, die sich an den nächsten Wochenenden bis zum 5. April mit sechs weiteren Mitgliedern des Heimatvereins in die Öffnungszeiten des Kamelienhauses reinteilt. Immer samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr können die Besucher kommen, schauen und staunen, Pflanzen oder auch Souvenirs kaufen. Das sind zum Beispiel Magnete mit Bildern der Roßweiner Kamelie oder auch ein extra abgemischter Tee, der in diesem Jahr mit einem neuen Foto auch ein neues Outfit verpasst bekommen hat. Wer an den Wochenenden keine zeit findet, kann sich unter der Nummer des Heimatvereins für einen Termin Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag anmelden – allerdings gilt das nur für Gruppen ab acht Personen. Dann kommt Martina Thiele extra ins Gewächshaus.

Rund 4.000 Besucher nutzten in der vergangenen Saison die Möglichkeit, die Roßweiner Kamelien blühen zu sehen. „Na klar würden wir diese Zahl gern wieder erreichen, aber das lässt sich schlecht planen“, so Martina Thiele. Sie weist noch einmal darauf hin, dass die Anfahrt zum Gewächshaus über den Ortsteil Seifersdorf zu erfolgen hat und dann der Parkplatz des Freibades genutzt werden soll. „Wer schwer gehbehindert ist, für den finden wir auch eine andere Lösung, dann muss man sich aber bitte bei uns anmelden.“ Auch dafür gilt folgende Handynummer: 0151/70110151.

Von Manuela Engelmann-Bunk