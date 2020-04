Rosswein

Auf scharfe Sachen hatten es ein Dieb in Roßwein abgesehen. In der Nacht vom Karfreitag zum Ostersonnabend schlug der Unbekannte in Roßwein die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Bahnhofstraße ein. Der Dieb entwendete aus der Auslage des Geschäftes gleich mehrere Taschenmesser. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 480 Euro. Die Polizei ermittelt.

Anzeige

Von Olaf Büchel