Roßwein: Einbrecher stehlen Werkzeug aus Gartenlauben

Roßwein

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonnabend in einer Gartenanlage an der Etzdorfer Straße in Roßwein in zwei Lauben eingebrochen. Sie hatten jeweils die Türen zu den Gartenhäusern aufgehebelt und waren auch in die angrenzenden Schuppen eingedrungen. Laut Polizeidirektion Chemnitz stahlen sie letztlich diverse Elektrowerkzeuge, Kabeltrommeln und Kleinwerkzeuge im Gesamtwert von rund 7 000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Schubkarren zum Abtransport

Mehrere Gartenlauben waren auch in der Roßweiner Sparte an der Straße Hartenberg Ziel von Einbrechern. Sie hatten dort ebenfalls die Türen aufgehebelt und Elektrowerkzeuge sowie Getränke im Gesamtwert von rund 400 Euro gestohlen. Dort verschwanden auch zwei Schubkarren, mit denen die Ganoven das Diebesgut womöglich abtransportiert haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

