Roßwein: Eltern haben Angst, dass Kinder den Anschluss verlieren

Roßwein

Jetzt ist erst einmal eine Woche Ferien. Das sorgt für eine kurze Atempause, zumindest an der Homeschooling-Front. Eigentlich haben die Mielkes einen guten Internetanschluss zu Hause bei sich in Haßlau. Wie wichtig der ist, macht ihnen der Lockdown klar. Sohn Magnus, der die sechste Klasse am Gymnasium in Döbeln besucht, muss täglich online gehen können. Aufgaben gibt es über Lernsax, in Videokonferenzen soll Wissen vermittelt werden. Gerade das funktioniert bei den Mielkes nicht. „Vormittags bricht uns regelmäßig die Leitung zusammen“, erzählt Mutter Peggy Mielke. Und das Handynetz sei gruselig. „Wir haben alles eingerichtet, so, dass Magnus allein zurechtkommen würde.“ Sie ist darauf angewiesen, dass im Haus alles funktioniert, denn wie viele andere Eltern kann sie ihre Arbeit nicht aus dem Homeoffice erledigen und dem Sohn zur Seite stehen, wenn vormittags etwas nicht funktioniert. Weil die Technik seit Tagen nicht mitspielt, hat sie sich Hilfe gesucht. Wenn große Videokonferenzen anstehen beispielsweise, darf Magnus bei seinem Kumpel in Döbeln sein. Diese Lerngemeinschaft ist für Peggy Mielke Gold wert, nicht nur aus technischer Sicht. Denn sie gibt ihrem Sohn wenigstens ein bisschen Sozialkontakt über die eigene Familie hinaus.

Ganz schlecht auf die Situation vorbereitet

Peggy Mielke sieht die Notwendigkeit der aktuellen Maßnahmen ein. „All das hat einen ernsthaften Hintergrund.“ Und ja, es sei wichtig, dass alte und kranke Menschen geschützt werden. „Aber den Preis dafür zahlen wir.“ Sie fragt sich, was beim Homeschooling überhaupt hängen bleiben kann bei Kindern wie ihrem Sechstklässler. Weniger Sorgen macht sie sich um ihren älteren Sohn, der Abiturient ist und jetzt wenigstens wieder Wechselunterricht nutzen kann. Sie sieht Homeschooling – abgesehen von den sozialen Einschränkungen, die es für Kinder bedeutet – sehr differenziert. „Positiv ist, dass Magnus dadurch gelernt hat, wie man Mails schreibt, wie man scannt usw.“ Grundsätzlich aber sind aus ihrer Sicht alle ganz schlecht auf diese Situation vorbereitet. Die Lehrer geben sich Mühe, doch bestimmte Sachen sind im Homeschooling nicht vermittelbar.

Angst, den Anschluss zu verlieren

Corona rückt Kinder an den Rand, fürchtet auch Katrin Stenker aus Roßwein. Sie teilt sich seit sieben Wochen mit ihrem Mann in die Betreuung der drei Kinder, die in die vierte und zweite Klasse und den Kindergarten gehen (würden). Der Tag hat eine relativ feste Struktur, innerhalb derer allerdings nur abgearbeitet werden kann. „Ich komme an meine Grenzen“, sagt sie. „Wir sind ja nicht nur Eltern, sondern auch Arbeitnehmer und in unserem Fall Tierbesitzer.“ Auf ihrem Hof in Neuseifersdorf gibt es täglich Tiere zu versorgen. „All die anderen Arbeiten neben der Beschulung müssen ja auch gedeckelt werden.“ Das Internet funktioniert, doch das allein reicht für eine Beschulung von Grundschülern ja nicht. Katrin Stenker fühlt sich oft allein gelassen – mit neuen Stoffgebieten beispielsweise, zu denen sie sich mehr Erklärungen für die Kinder wünschen würde. Auch sie kann sich nicht vorstellen, dass viel hängen bleibt bei den Schülern. Und sie sorgt sich um die Psyche ihrer Kinder angesichts des fehlenden sozialen Umgangs. Sie ist froh, dass es jetzt wenigstens einmal in der Woche für ihre Zweitklässlerin eine Videoschalte gibt, bei der die Schüler sich sehen. Abfedern kann das die Folgen der Isolation natürlich nicht. „Wir halten uns an die Regeln.“ Für ihre Kinder bedeutet das – keinen anderen Umgang außer mit den eigenen Geschwistern. Und das für eine inzwischen schon sehr lange Zeit. Sorge bereitet Katrin Stenker auch, wie ihre Kinder wieder in Gruppen finden sollen, die sich in Zeiten von Notbetreuung womöglich bilden. Die Kita-Kumpels ihres Sohnes dürfen in die Einrichtung, er nicht. Sie hat Angst, dass ihre Kinder den Anschluss verlieren.

Von Manuela Engelmann-Bunk