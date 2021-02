Roßwein: Gerüstbau-Azubis testen intelligenten Roboteraufzug

Roßwein

Ein Druck auf den Knopf der großen Fernbedienung – und schon saust der Aufzug nach oben. Der sogenannte Korb ist voll mit Gerüstteilen beladen. Oben in luftiger Höhe angekommen, stoppt der Lift automatisch. Die in diesem Fall angehenden Gerüstbauer – also Auszubildende – können die Teile leicht entnehmen, denn der Korb lässt sich um 90 Grad in ihre Richtung schwenken. Entladen, Korb zurückschwenken, wieder nach unten schicken. Bis zum Empfang der nächsten Gerüststangen können die vorhandenen verbaut werden, das Gerüst wächst zügig in die Höhe.

Damit schwerer Job leichter fällt

Das sieht alles ziemlich locker aus, die Arbeit geht flott von der Hand. Was zu einem großen Teil an dem neuartigen Aufzug-System liegen dürfte, das gerade auf dem Gelände der Roßweiner Gerüstbau-Firma Gemeinhardt Service im Gewerbegebiet Goldene Höhe einem gründlichen Praxistest unterzogen wird. Das Münchner Start-Up-Unternehmen Kewazo hat das Robotik-System Liftbot extra für den Gerüstbau entwickelt und versucht nun damit auf dem Markt Fuß zu fassen. Da gilt es die Werbetrommel zu rühren, gerade bei solch bekannten und führenden Gerüstbaufirmen, wie Gemeinhardt eine ist. „Wir investieren viel Geld in Technik und Innovationen, damit unseren Mitarbeitern draußen der schwere Job etwas leichter fällt. Da ist ein solcher Aufzugsroboter, der mit Akkus arbeitet, selbstständig fährt, automatisch Etagenstopps einlegen kann und dessen Korb schwenkbar ist, durchaus interessant für uns“, erklärt Dirk Eckart, einer der beiden Geschäftsführer von Gemeinhardt Service. Walter Stuber, ebenfalls Geschäftsführer, verdeutlicht: „Beim Gerüstbau werden oftmals bis zu 80 Prozent der Zeit für den Transport der Gerüstteile benötigt. Das betrifft sowohl den Transport zur Baustelle, aber auch das Bewegen der Teile auf der Baustelle selbst. Da kann ein solches Robotik-System Verbesserungen bringen.“

Quelle: Sven Bartsch

Größere Last in weniger Zeit

Dass es das kann, davon sind Sebastian Weitzel und Jonas Lerchenmüller von Kewazo überzeugt. Das Start-Up ist eine Ausgründung aus der TU München, an der die beiden jungen Männer Informatik beziehungsweise Betriebswirtschaft studiert haben. Heute gehören sie zu den 22 Mitarbeitern von Kewazo, das in Garching bei München seinen Sitz hat. Seit drei Jahren arbeiten sie an dem Liftbot, der inzwischen TÜV zertifiziert ist und von dem nun schon fünf Exemplare existieren. „Uns geht es darum, die Gerüstbauer zu entlasten, die Arbeit sicherer und für die Unternehmen effizienter zu machen“, erklärt Mitgründer von Kewazo, Sebastian Weitzel. Der Lift-Roboter halbiere in etwa die Zahl der Arbeitsschritte, die beim Gerüstbau notwendig sind, er kann fast das Doppelte an Last transportieren, wie es mit einer herkömmlichen elektrischen Seilwinde möglich ist und der Liftbot ist deutlich schneller. „Er schafft 42 Meter pro Minute“, sagt Jonas Lerchenmüller. Ein normaler Bauaufzug ist mit 24 Metern pro Minute unterwegs.

Azubi lobt Technik

Anton Klose aus Freiberg ist einer von aktuell neun Gemeinhardt-Azubis, die den Lift-Roboter testen dürfen. Er sagt: „Diese neue Technik macht die Gerüstbauarbeit auf jeden Fall leichter.“ Seine beiden Chefs, Stuber und Eckart, wissen, was eine solche Erleichterung für Menschen bedeutet, die jahrelang auf dem Bau arbeiten. Und sie wissen, dass es nicht leicht ist, junge Leute für den Gerüstbau zu gewinnen. Den Liftbot aus München haben sie deshalb ganz genau im Blick.

Von Olaf Büchel