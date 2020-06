Roßwein: Gerüstbauer präsentieren Weltneuheit

Roßwein/Oelde

Die erste mobile Gerüstbauwaschstraße der Welt soll bald im Roßweiner Gewerbegebiet zum Einsatz kommen. Dort hat die Firma Gemeinhardt Gerüstbau Service ihren Sitz. Diese investiert rund 200 000 Euro in die außergewöhnliche Waschanlage für Gerüstteile.

Lange nach Lösung gesucht

Die Spezial-Gerüstbauer erhalten zunehmend Aufträge aus der Lebensmittelbranche. Diese wiederum fordert dabei immer deutlicher den Einsatz von sauberen Gerüstteilen. Schon seit sechs Jahren suchten die Geschäftsführer von Gemeinhardt Gerüstbau Service, Walter Stuber und Dirk Eckart, nach einer Lösung. Fündig wurden sie lange Zeit nicht. „Es gab nichts auf dem Markt, was für uns gepasst hätte“, sagt Walter Stuber.

Eine Herausforderung

Auf der BAUMA 2019, der weltgrößten Baumaschinenmesse in München, entstand schließlich der Kontakt mit der Firma Hammelmann aus Oelde im Münsterland und für die Roßweiner rückte die erhoffte Gerüstwaschmaschine in greifbare Nähe. „Klar ist es auch für uns eine Herausforderung, eine komplett neue Maschine zu konstruieren“, erklärt Vertriebsleiter Matthias Schultenkemper, „aber als Marktführer im Bereich der Hochdrucktechnologie, die für eine solche Waschstraße erforderlich ist, haben wir die Aufgabe gerne übernommen.“

Probelauf erfolgreich

Nach mehr als einem Jahr Ideensammlung, Planung und Montage erfolgte jetzt in Oelde der erste Probelauf. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: eine überall einsetzbare mobile Gerüstbauwaschstraße, die mit einem Druck von 1 000 bar mit 68 Litern pro Minute die Gerüstbauteile hart mit Wasser abstrahlt. Ergänzt wird alles mit einem ein Kubikmeter fassenden Wassertank. „An Orten ohne passenden Stromanschluss können wir die Anlage mit einem Aggregat betreiben“, erklärt Dirk Eckart, der die „Waschmaschine“ schon in Aktion gesehen hat.

Die Ersten am Markt

Vor Auslieferung der Maschine sei ein Testlauf wichtig, um noch Feinjustierungen vornehmen zu können. Eckart: „Wir freuen uns, dass wir die ersten am Markt sind mit einer eigenen mobilen Gerüstbauwaschstraße. Wir werden sie vorwiegend in unseren Niederlassungen Braunschweig und Frankfurt am Main sowie an unserem Stammsitz in Roßwein einsetzen.“

Beim Abwasch helfen

Saubere Gerüste seien übrigens nicht nur aus hygienischen Gründen von Vorteil. Laut Dirk Eckart halten sie wesentlich länger, sind leichter, da der ganze schwere Dreck ausgewaschen ist, kosten die Gerüstbauer also weniger Kraft beim Tragen und auch der Dieselverbrauch geht nach unten, da die LKW nicht mehr so schwer beladen sind. Geplant sei, die Wasch-Dienstleistungen auch anderen Firmen anzubieten. „Ob Maler, Lackierer oder Vermieter von Baustelleneinrichtungen, der zum Beispiel die Warnbake reinigen lassen muss. Wir helfen allen beim Abwasch“, so Eckart mit einem Augenzwinkern.

