Roßwein: Hitachi der E-Mobilität gewachsen 

Roßwein

Wie stellen sich Fahrzeugteile-Zulieferer auf das Zeitalter der Elektromobilität ein? Mit Umsicht und ohne Hektik. Bei Hitachi in Roßwein lief die Umstellung bereits an: Zum Jahresende geht eine neue Generation von Hochdruckeinspritzpumpen in die Produktion.

Joint Venture mit Honda

Das Unternehmen firmiert ab jetzt unter der Bezeichnung Hitachi Astemo Europe GmbH. In der Bezeichnung Astemo steckt „Advanced Sustainable Technologies for Mobility“. Dies soll den Anspruch an Fortschrittlichkeit und Nachhaltigkeit unterstreichen.

Das ursprüngliche Unternehmen Hitachi Automotive Systems Europe wurde für ein Joint Venture mit drei Unternehmen der Honda-Gruppe zusammengeschlossen.

Allmählicher Übergang

Was das bedeutet, erläutert Mario Nitsch, General Manager am Standort Roßwein: „Wir bleiben bei der Fertigung von Einspritzpumpen. Diese sind sowohl für Benziner, also Verbrennungsmotoren, demzufolge auch für Hybridfahrzeuge einsetzbar.“ Das Unternehmen sei also auf einen am internationalen Markt orientierten, allmählichen Übergang zur Elektromobilität eingerichtet. Ab Jahresende werden in Roßwein Einspritzpumpen der neuen Generation gefertigt.

Verhandlungen seit zwei Jahren

Dem gingen etwa zweijährige Verhandlungen mit Auftraggebern voraus, auf deren Anforderungsprofil die neuen Aggregate ausgerichtet sind. Die zuletzt geschlossenen Verträge decken laut Nitsch zunächst einen Zeithorizont bis 2024 und darüber hinaus, bis etwa 2030 ab.

Neu ist für die Strategie vor Ort: Direkt am Standort Roßwein sind wieder verstärkt Entwicklungsingenieure im Einsatz.

Transfer zur Elektrifizierung

„Auf diese Weise können wir operativ flexibel auf sich ändernde Anforderungen der Auftraggeber und Abnehmer reagieren. Dieser Vorteil kann helfen, den Standort Roßwein perspektivisch zu sichern“, so Nitsch weiter. Er sieht das Roßweiner Unternehmen dem Transfer hin zur Elektrifizierung der Mobilität jedenfalls gewachsen.

Momentan 170 Mitarbeiter

Mit der aktuellen Neuausrichtung reagiert Hitachi in Roßwein nicht zuletzt auch auf eine rückläufige Geschäftsentwicklung, die vor fünf Jahren zu verzeichnen war. Mittlerweile liegt die Mitarbeiterzahl – einst über 200 – bei jetzt 170.

Verbrenner weiter am Markt

Eine im vergangenen Jahr zusätzlich in Betrieb genommene vierte Produktionslinie mit hohem Automatisierungsgrad senkt den Bedarf an Arbeitskräften. Derzeit wird in drei Schichten gearbeitet. Produktionsarbeiter und Ingenieure werden gesucht. Nitsch hat keine Zweifel: Der Verbrennungsmotor spiele noch einige Jahre eine Rolle am internationalen Automarkt.

Roßwein in Konkurrenz

„In Amerika oder Südamerika, wo unsere Produkte ebenfalls zum Einsatz kommen, entwickeln sich die Emissionsschutzbestimmungen ganz anders als in Europa“, nennt Nitsch einen der Gründe. Trotzdem: Wenn sich der Hitachi-Konzern folgerichtig globalstrategisch weiter auf E-Mobilität ausrichtet, solle Roßwein weiter eine Rolle spielen. Und darum müsse sich jeder Hitachi-Standort perspektivisch innerhalb des Konzerns bewerben. Nitsch: „Roßwein steht dabei mit anderen Hitachi-Standorten in Konkurrenz.“

Von Steffi Robak