Roßwein

Was nicht alles am Muldeufer landet, von A wie Autoreifen bis Z wie Zigarettenkippe... Bereits zweimal war eine Gruppe aus sieben jungen Beschäftigten der Roßweiner Werkstätten am Muldeufer unterwegs. Es wurde Müll eingesammelt zwischen Roßwein und Niederstriegis. Die jungen Leute kommen aus dem Berufsbildungsbereich der Roßweiner Werkstätten.

Die Aktion im Rahmen der Berufsbildung „Praxisbausteine“ beschäftigt sich derzeit mit den Themen Umweltschutz, Mülltrennung und Entsorgung. „Insbesondere interessiert uns dabei, wie der Plastikmüll ins Meer kommt“, erläutert Monika Trommer. Sie hat die Berufsbildungsgruppe unter ihren Fittichen und begleitet die jungen Leute bei dem Projekt.

„Es lag für uns nahe, dass wir das Muldenufer unter die Lupe nehmen. Dabei sind wir erschrocken, wie viel Müll wir am Flussufer entdeckten. Das war dann der Aufhänger für unsere Teilnahme am Trashbusters-Projekt der Naturschutzjugend. Wir setzten unsere Ideen in die Aktion um und bereinigten das Muldenufer ab Roßwein in Richtung Niederstriegis.“

Am 31. März sowie am 22. April waren die Mülljäger am Muldeufer unterwegs. Eventuelle werde es einen dritten Termin geben. „Wir konnten noch nicht alles beräumen“, so Monika Trommer. Parallel dazu wurde ein Modell als Kulisse für einen Stop- Motion-Film gebaut. Der Film ist derzeit in Bearbeitung.

Das Verfahren „Praxisbaustein“ ist eine anerkannte berufliche Qualifizierung von Menschen mit Behinderung, die derzeit als nicht ausbildungsfähig gelten. Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch in bestimmten Teilgebieten ausbildungsfähig ist. Deshalb wurden gültige Ausbildungsordnungen von Berufen in einzelne, leicht erlernbare Praxisbausteine zerlegt. Menschen ohne Ausbildung erwerben auf diesem Wege anerkannte Teilqualifikationen.

Von A wie Autoreifen bis Z wie Zigarettenstummel landen viele Abfälle leider nicht dort, wo sie hingehören, sondern in der Natur. Das sieht nicht nur schlecht aus, sondern stellt auch eine große Gefahr für Tiere und Pflanzen dar. Es ist beispielsweise nachgewiesen, dass viele Tiere Abfälle mit Nahrung verwechseln und mit dem Magen voller Müll verhungern können, und die aus Zigarettenkippen ausgespülten Giftstoffe das Wachstum von Pflanzen negativ beeinflussen. Damit sich das ändert, ruft die NAJU (Naturschutzjugend im NABU) mit den Trashbusters-Aktionswochen bundesweit zum Aufräumen auf. Die Gruppe aus den Roßweiner Werkstätten hat dies für ihre Aktion aufgegriffen und sich beteiligt.

Von Steffi Robak