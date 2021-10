Roßwein: Krokusse und Narzissen für Gleisbergs Kinderspielplatz

Roßwein

Frühblüher für den Kinderspielplatz – die nächste Zwiebelsteckaktion läuft an, und zwar im Roßweiner Ortsteil Gleisberg. Am Sonnabend geht es los.

„Wir wollen vor allem Zwiebeln für Narzissen und Krokusse stecken“, sagt Bernd Handschack vom Ortschaftsrat. Am Sonnabendvormittag startet die Gemeinschaftsaktion. Von 9 bis 12 Uhr sind Unterstützer am Spielplatz nahe des Kindergartens willkommen. Handschack und seine Mitstreiter wünschen sich, dass eine Reihe interessierter Bürger dem Aufruf folgt. „Wir bitten darum, dass kleine Geräte wie ein kleines Pflanzholz oder eine kleine Pflanzschaufel mitgebracht werden“, heißt es weiter. Die Blumenzwiebeln besorgen Handschack und seine Mitstreiter.

Zu Letzteren gehören neben dem Ortschaftsrat auch Gleisberger Vereine, so der Heimatverein und der Sportverein. Zum dritten Mal werden in Gleisberg öffentlich Zwiebeln gesteckt.

In Wetterwitz am Weißen Dreieck wurden die Gleisberger Bürger schon in dieser Weise aktiv. Am Kinderspielplatz ist es mittlerweile die zweite Aktion dieser Art. „Dann wollen wir aufhören“, so Handschack. Das liege vorrangig daran, dass dann keine öffentlichen, der Kommunen gehörenden Flächen mehr zur Verfügung stehen.

Bisher seien die Aktionen immer erfolgreich gewesen in der Hinsicht, dass alles gut aufgegangen ist. Und das wünschen sich die Beteiligten auch für die am Sonnabend bevorstehende Aktion und das darauf folgende Frühjahr.

„Es verschönert nicht einfach nur unser Dorf, sondern ist auch für die Beteiligten ein Erfolgserlebnis, wenn im Frühjahr dort etwas neu aufgeht, wo im Herbst etwas gesteckt wurde.“

Wer Lust daran hat, sich an der Aktion am Sonnabend zu beteiligen, kann kurz vor 9 Uhr an den Spielplatz am Kindergarten von Gleisberg kommen.

Von Steffi Robak