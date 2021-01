Roßwein: Laubeneinbrüche zum Jahreswechsel

Roßwein

Es hätte so schön sein können. Das neue Jahr begann mit einem Wochenende und so ließe es sich eigentlich ganz entspannt wieder in den Alltag reinrutschen. Doch für einige Roßweiner begann 2021 mit einem Schock. In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte in mehrere Gartenlauben ein.

Ein Dutzend Lauben aufgebrochen

Betroffen sind unter anderem mehrere Gärten des Kleingartenvereins „Waldfrieden“ auf dem Hartenberg. Am Samstagmorgen hätten ein paar Vereinsmitglieder nach dem Rechten sehen wollen und so die Diebstähle bemerkt. „Insgesamt haben die Täter in zwölf oder dreizehn Gartenlauben die Türen aufgebrochen und Sachen mitgehen lassen“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Waldfrieden“ Niels Hoffmann. „Es sind natürlich alle erschrocken. Wir hatten viele Jahre keine Einbrüche in unseren Gärten“, sagt Hoffmann.

Die Gauner erbeuteten auf dem Hartenberg Werkzeuge wie zum Beispiel Kettensägen, Verlängerungskabel sowie Getränke. Die Polizei beziffert den Wert des Diebesgutes mit rund 400 Euro. „Die Betroffenen ärgern sich aber vor allem über den entstandenen Sachschaden. Der übersteigt den Wert der Beute“, sagt der Vereinsvorsitzende Niels Hoffmann.

Aufklärung dank Wildkameras ?

In Leisnig konnten Kleingärtner im vergangenen Jahr einen Laubenknacker überführen, weil die findigen Gärtner Wildkameras aufgestellt hatten, um sich vor Diebstählen zu schützen. Sollte dies nun auch in Roßwein gelingen? „Ich glaube, einige unserer Mitglieder haben auch Kameras an ihren Lauben angebracht. Vielleicht könnten die Täter ja so identifiziert werden“, hofft Niels Hoffmann.

Mit gemischten Gefühlen zu den Gärten

Und auch an der Etzdorfer Straße schlugen Diebe in der Nacht auf Samstag in zwei Gartenlauben zu. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von 7 000 Euro. Ob es sich dabei um die selben Täter wie auf dem Hartenberg handelt, ist unklar. „Ich hatte Glück, bei mir waren sie nicht. Aber der Diebstahl ist schon allerhand“, sagte ein Laubennachbar. Generell habe es in der jüngeren Vergangenheit keine Probleme mit Laubeneinbrüchen gegeben. Bei ihm hätten Diebe vor 20 Jahren das letzte Mal in der Laube zugeschlagen, erzählte der Mann. Dennoch habe er seine Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. „Aber das Risiko ist schon präsent. Man geht jeden Tag mit gemischten Gefühlen zu den Gärten.“

