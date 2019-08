Rosswein

Trommelklänge auf Roßweins Marktplatz an einem Donnerstagnachmittag – das kommt nicht allzu oft vor in der kleinen Stadt. Noch dazu: Menschen, die dazu tanzen, einfach so. Die ersten Roßweiner Theater- und Kulturtage machen es möglich. Initiiert von Alexej Vancl, der seit etwa einem Jahr mit seinem Theater „Figuro“ in der Stadt zu Hause ist.

An fünf Tagen haben Interessierte die Möglichkeit, an thematisch verschiedenen Workshops mit professionellen Künstlern teilzunehmen – kostenfrei. Das macht die Unterstützung vieler Partner möglich, so etwa der Kulturstiftung Sachsen oder des Klosterbezirkes Altzella. Auch die Stadt Roßwein und die Initiative für Ökologie und Lebenskultur haben geholfen. Nach afrikanischer Musik am Montag, Bewegungsimprovisation am Dienstag und zeitgenössischem Tanz am Mittwoch konnte gestern Abend in der ehemaligen Fachhochschule in Maskenbau und -spiel geschnuppert werden. Die Zahl der Teilnehmer ist unterschiedlich groß. Alexej Vancl ist zufrieden und glücklich, dass das Projekt zustande gekommen ist und so gut angenommen wird.

Wer es bis jetzt noch nicht geschafft hat, an einem der Workshops teilzunehmen – am Freitag von 17 bis 19 Uhr geht es um Riesenpuppen –, der kann das komplette Wochenangebot auch am Sonntag noch einmal in Anspruch nehmen. Dann nämlich feiert das Bürgerhaus ab 10 Uhr am Kirchgemeindehaus seinen ersten Geburtstag und bietet den internationalen Künstlern um Alexej Vancl noch einmal eine Bühne.

Von Manuela Engelmann-Bunk