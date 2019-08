Rosswein

Es ist schon wieder zweieinhalb Jahre her, dass im Zukunftsworkshop von Roßwein ein zustimmendes Raunen durch die Reihen ging. Thema war die Entwicklung der Mühlstraße. Mitarbeiter der Westsächsischen Gesellschaft für Stadterneuerung (WSG) Chemnitz stellten im Februar 2017 eine Nutzungsstudie für das derzeitige Roßweiner Problemviertel vor. Die Entwürfe zeigten neue Stadthäuser und sanierte Altbauten. Modernes und Historisches fügte sich harmonisch zusammen. Manch einer, der diese Zeichnungen sah, konnte sich gut vorstellen, einmal in der Mühlstraße zu wohnen.

Ein zähes Geschäft

Natürlich erst dann, wenn das, was da von den Planern an die Leinwand geworfen wurde, Realität ist. Und genau dorthin zu kommen, ist ein ganz zähes Geschäft, wie nicht nur die inzwischen verstrichene Zeit beweist und wovon Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) ein Lied singen kann. Konkret befasste sich die Studie mit dem Bereich Mühlstraße 7 bis 17, also dem größten Teil der östlichen Seite des Straßenzuges. Die Häuser sind unbewohnt, meist in abrissreifem Zustand. Einen solchen Abriss bezeichnete Jörg Liebig von der Denkmalschutzbehörde erst im Frühjahr dieses Jahres „als massivsten Eingriff in das Stadtbild von Roßwein seit über 200 Jahren“. Deshalb möchten die Denkmalschützer, dass wenigstens die beiden unteren Häuser (Nummer 15 und 17) wegen deren Ankerfunktion erhalten bleiben. Das Argument der Ankerfunktion kann Bürgermeister Lindner nachvollziehen. Für ist aber Nummer 15, das Haus mit dem Torbogen, nicht mehr zu retten und müsste auch verschwinden.

Schätzpreis liegt bei einem Euro

Das ist aber nicht das einzige Problem des Bürgermeisters. Die Stadt hat zwar schon einige der leerstehenden Objekte an der Mühlstraße in ihren Besitz gebracht, um bei der Entwicklung besser agieren zu können. Drei der alten Häuser würden aber zwei Eigentümern gehören, die der Auffassung seien, noch einen ganz guten Schnitt mit deren Verkauf machen zu können. Veit Linder: „Der Schätzpreis für diese Gebäude liegt wegen des schlechten Zustands bei einem Euro. Dafür wollen die Eigentümer jedoch nicht verkaufen.“ Das Projekt Abriss und damit Platz schaffen für eine neue Bebauung kann aber nur für die gesamte Häuserzeile – bis auf die/das Ankergebäude – funktionieren. Ein Herauslösen einzelner Häuser aus dem gesamten Vorhaben macht keinen Sinn. Für die Stadt heißt das, weiter verhandeln, um doch noch Eigentümer der Objekte zu werden.

Hoffen auf neues Umbauprogramm

Für die Finanzierung des Abrisses, der eine beträchtliche Größenordnung haben würde, hofft der Bürgermeister auf ein neues Stadtumbauprogramm, das für September dieses Jahres erwartet wird. „Wir müssen dann erst einmal sehen, wie die genauen Konditionen sind und die Maßnahmen beantragen. Wir würden aber gern auch die Gebäude Damaschkestraße 2 und die Destille an der Ecke Mittel-/Querstraße über das Programm abreißen lassen“, erklärt Veit Lindner. Sein Ziel ist, mit dem Abriss im Februar oder März des nächsten Jahres zu beginnen.

Von Olaf Büchel