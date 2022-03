Roßwein

Nach fast einem Jahr ohne haben die Roßweiner jetzt wieder eine Postfiliale. Allerdings handelt es sich bei dem Laden in der Bahnhofstraße 1 um eine Interimslösung. Deshalb sind die Öffnungszeiten nicht so umfänglich, wie sie es früher waren, als die Roßweiner im Spielzeugladen auf dem Markt ihre postalischen Geschäfte erledigen konnten. Doch sie sind arbeitnehmerfreundlich, ist Hauptamtsleiterin Michaela Neubert froh über das Angebot.

Kein Spielzeugladen, keine Post?

Als Roßweins Spielwarengeschäft vor knapp einem Jahr seine Türen schloss, ging der Stadt auch die Postfiliale verloren. Die Suche nach einem anderen Geschäftsinhaber im Stadtkern, der das Angebot mit hätte aufnehmen können, blieb erfolglos. Weil die Post in der Pflicht ist, irgendwann wieder ein Angebot vorzuhalten, hat sie jetzt Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 1 angemietet, wo sie die Filiale selbst betreibt. Grundsätzlich, weiß Michaela Neubert, soll das Angebot aber in private Hände gelegt werden. Das heißt, es wird immer noch ein Gewerbetreibender gesucht, der die postalischen Geschäfte neben seinem eigentlichen Angebot mit übernimmt. „Damit könnten dann auch wieder längere Öffnungszeiten geboten werden.“ Aktuell hat die Filiale täglich von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

DHL-Packstation soll an den Penny-Markt

Weiterhin bekommen die Roßweiner in naher Zukunft eine Packstation. Auch die wird in der Nähe der Bahnhofstraße platziert – nämlich am örtlichen Penny-Markt in der Etzdorfer Straße. Dabei handelt es sich um den Wunschstandort von DHL. Roßweins Stadträte sind nicht alle einverstanden mit dem letztlich bestimmten Platz. Im Technischen Ausschuss am Donnerstagabend erteilten sie ihr gemeindliches Einvernehmen zum Antrag nur knapp: Bei drei Enthaltungen gab es eine Nein- und drei Ja-Stimmen. AfD-Stadtrat Jens Tamke wollte nicht zustimmen und wiederholte seine Meinung, die er bereits vor einem knappen Jahr zum Thema geäußert hatte, als der Standort für die Packstation diskutiert wurde: der Penny-Markt sei wenig ideal. Besser wäre eine zentralere Stelle, wie etwa an der Bibliothek.

An den Penny-Markt in der Etzdorfer Straße kommt eine DHL-Packstation. Der Technische Ausschuss erteilte dem Antrag sein gemeindliches Einvernehmen. Quelle: Sven Bartsch

Penny-Markt soll modernisiert werden

Die Stadtverwaltung hatte dem Dienstleister daraufhin zwei alternative Standorte vorgeschlagen – an der Bibliothek und die etwa vier Meter breite Wiese in der Döbelner Straße zwischen ehemaligem Spielzeugladen und dem kleinen Parkplatz. Diese wurden von der Deutschen Post betriebswirtschaftlich geprüft und wurden nicht bestätigt. Vielmehr erneuerte das Unternehmen seinen Antrag für den Penny-Markt, wo es mit dem Vermieter der zukünftigen Standortfläche bereits Abstimmungen getroffen hat.

Eben jene Fläche thematisierten die Mitglieder des Technischen Ausschusses dann noch in einem anderen Zusammenhang. Offenbar plant Penny für die Zukunft eine Modernisierung seines Marktes in Roßwein, was dann auch bedeuten würde, dass die Packstation erst einmal wieder abgebaut werden müsste. Für Bauamtsleiter Dirk Mehler ist das kein Grund, den Standort von vornherein auszuschließen: „Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen mit Penny und dem Grundstückseigentümer eine entsprechende vertragliche Vereinbarung getroffen hat.“

Von Manuela Engelmann-Bunk